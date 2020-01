Beim Neujahrsempfang in Neuhausen ob Eck hat Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald die Bürgermedaille der Gemeinde an Alfred Steppacher verliehen. Die Bürgermedaille soll nur an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich über das übliche Maß hinaus um die Gemeinde oder ihrer Bürger verdient gemacht haben.

Alfred Steppacher ist seit 45 Jahren im Roten Kreuz aktiv. Am 15. Oktober 1975, der Geburtsstunde des DRK Schwandorf übernahm Steppacher das Amt des Gruppenleiters, das er insgesamt 26 Jahre ununterbrochen ausübte. Bei der Gründung der „Helfer vor Ort“ zum 1. Januar 1999 war er maßgeblich involviert. Bis zum heutigen Tage engagiert sich Steppacher nicht nur bei Sanitätswachdiensten, sondern ist bei Fortbildungen und Gruppenabenden immer dabei.

Doch sein Engagement beschränke sich nicht nur auf das Deutsche Rote Kreuz, so Osswald in seiner Laudatio. Bereits 1973 trat Steppacher in die Freiwillige Feuerwehr Schwandorf ein. Osswald stellte Steppacher unter anderem auch als „Mutter unserer Feuerwehr“ vor. Er durchlief dort Ausbildungen zum Truppmann, Truppführer, Atemschutzgeräteträger und Sprechfunker und hatte alle Stufen des Leistungsabzeichens der Feuerwehr erfolgreich abgelegt. Für ein „Ämtle“ war sich Steppacher nie zu schade. 34 Jahre war er Kassierer der Schwandorfer Feuerwehr.

Darüber hinaus ist Steppacher auch im Gemeinderat aktiv. Als dienstältester Gemeinderat sitzt er nun seit 36 Jahren im Gremium. Während Steppacher dreimal von 1984 bis 1999 für den Ortsteil Schwandorf in den Gemeinderat gewählt wurde, trat er nach einem Wohnungswechsel diesmal als Vertreter für den Gemeindeteil Neuhausen an. Für einen amtierenden Gemeinderat sei zwar eine Verleihung der Bürgermedaille nicht vorgesehen. Dies hatte der Gemeinderat bei der Einführung damals festgelegt, dass nur ein aus dem Rat ausgeschiedener Gemeinderat die Auszeichnung erhalten könne, schon um den Anschein der Mauschelei vorzubeugen.

Alfred Steppacher sei jedoch ein Vorbild, so Osswald. „Er hat zeitlebens herausragendes Engagement gezeigt und außergewöhnlichen Bürgersinn bewiesen“, schloss Osswald seine Laudatio. Steppacher erhielt neben der Urkunde ein Geschenk und seine Frau Monika ein Blumengebinde.