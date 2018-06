Albverein macht „Harresser Erdfälle“ schön

Zahlreiche Mitglieder der Neuhauser Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins sind bei der jährlichen Landschaftspflege tatkräftig ans Werk gegangen. Naturschutzwart Thomas Storz freute sich auch in diesem Jahr wieder über eine beachtliche Zahl freiwilliger Helfer für die Pflegearbeiten im Naturdenkmal „Harresser Erdfälle“.

Um das Feuchtgebiet und aktive Doline in ihrer Einmaligkeit zu erhalten, bedarf es des Einsatzes von Menschenhand und forst- und landwirtschaftlichen Geräten. Mit Freischneidern, Rechen sowie Mäh- und Mulchmaschinen gingen die Albvereinler ans Werk, um die Überwucherung einzudämmen. Bei der jährlichen Aktion, die vom Landratsamt Tuttlingen unterstützt wird, wurden feuchte Wiesen gemäht und gemulcht sowie Wildgestrüpp freigeschnitten, um der Vegetation Luft zu verschaffen.

Die Harresser Erdfälle, eine der wenigen aktiven Dolinen Süddeutschlands befindet sich jenseits der Bundesstraße 311 im Gewann „Riedwiesen“ gegenüber den keltischen Grabhügeln in Richtung Worndorf. Das in den Dolinen versickerte Wasser taucht nach etwa 20 Stunden in der Aachquelle wieder auf. Das Biotop ist neben der Vielfalt an Sträuchern und seltenen Pflanzen auch ein Rückzugsort für brütende Vögel.