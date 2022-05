Abteilungswehr bestätigt Florian Ott

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den gelockerten Hygienebestimmungen zur Corona-Pandemie haben sich die Feuerwehrmänner der Abteilung Worndorf in der Jahresversammlung für die drei zurückliegenden Jahre endlich wieder gemeinsam getroffen. Abteilungskommandant Florian Ott, seit zehn Jahren mit der Verantwortung für seine Wehrmänner, erhielt das einstimmige Vertrauen für die nächste Amtsperiode von fünf Jahren.

In seinen Ausführungen ging Brandmeister Ott auf die Problematik für Übungen und Einsätze der letzten beiden Jahre ein. Gemeinsame Übungseinheiten der Abteilung waren nicht möglich. Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Abteilung Worndorf noch zwei neue Löschfahrzeuge erhalten. Das in die Jahre gekommene LF8 wurde durch ein MLF (Mittleres Löschfahrzeug) ersetzt und mit einem MTW (Mannschaftstransportwagen) für mehr Flexibilität im Einsatz ausgestattet. Gerade für das neue Löschfahrzeug wären gemeinsame Übungen in der Ausstattung und für den Einsatz förderlich gewesen.

Bürgermeisterin Marina Jung dankte den Wehrmännern für die Ausübung ihrer Dienste in der Pflichtaufgabe der Gemeinde und sicherte die Unterstützung mit erforderlicher Ausstattung zur Erfüllung der Aufgaben zu.

Abteilungskommandant Ott hat mit Paul Büttner und Sylvan Clemens zwei neue Wehrmänner verpflichtet. Der stellvertretende Abteilungskommandant Thomas Fischer lobte die Probenteilnahme der Wehrmänner trotz der Einschränkungen. Torsten Bogolowski und Tobias Endreß hatten einmal gefehlt, Marco Tuschy und Florian Ott hatten zwei Proben versäumt.

Auch Ehrungen der Wehrmänner waren nachzuholen. Für 15 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielten Carsten Einhart und Alexander Fischer das Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze. Für 20 Jahre aktiven Dienst wurden Tobias Hepfer und Christof Schiele mit dem Ehrenzeichen in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Gesamtkommandant Wolfram Nestel sprach von einem einvernehmlichen Miteinander innerhalb der drei Abteilungen in der Gesamtgemeinde.

Beim bevorstehenden Southside-Festival vom 16. bis 19. Juni sind für den vorbeugenden Brandschutz 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den drei Abteilungen Neuhausen, Schwandorf und Worndorf eingeplant.