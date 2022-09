„Ab ins Beet - Runter vom Sofa“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Feldhaus Alpenblick beim Obst- und Gartenbauverein Neuhausen ob Eck startete die GIB 2.0-Veranstaltung in Kooperation mit der AOK, zunächst mit Kaffee und leckerem Kuchen. Der Vorsitzende des Vereins, Alfred Schatz, führte uns anschließend durch die schöne Gartenanlage und erklärte uns mit praktischen Tipps die Handhabung der Gartenarbeit. Richtiges Schneiden der Obstbäume und Beerenstauden, wie und warum sollen Bäume veredelt werden, welche Standorte und welche Pflege brauchen Pflanzen, Gemüse und Blumen. Welches sind die besten Insektenhotels und worauf soll man dabei besonders achten, war ebenfalls Thema. Ein ökologisches Gleichgewicht kann durch eine naturgemäße Bodenpflege, zum Beispiel Herbstabdeckung mit Laub, erzielt werden, die zudem gute Voraussetzung für Nützlinge im Boden schafft.

Interessant war auch das Gewächshaus mit Tipp zum Standort. Tomaten eher in den Durchzug, Gurken lieber in den Windschatten setzen. Hochbeete sind aktuell sehr beliebt. Damit die Pflanzen gedeihen können, muss der Schichtaufbau richtig befüllt werden, nur so kann das Hochbeet rund drei Jahre gute Erträge liefern.

Fragen und eigene Erfahrungen der Gäste konnten jederzeit eingebracht werden und Alfred Schatz gab zu jeder Antwort noch praktische Tipps dazu.

Mit einem Wurstsalatbuffet und Getränken endete der Gartenrundgang mit fachkundiger Führung. Die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann bedankte sich bei den Teilnehmern für das Kommen und recht herzlich mit einem Geschenk bei Alfred Schatz und seiner Frau.