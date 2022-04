Aaron Winter übernimmt Führung der Landjugendgruppe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Jahresversammlung der katholischen Landjugendgruppe (KLJB) Schwandorf hat sich die Gruppenleitung verändert. Aaron Winter, bisher Schriftführer, übernimmt von Marvin Völlm den ersten Vorsitz. Völlm hatte in den vergangenen fünf Jahren die Gruppe geleitet. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren nur fünf Monate seit der letzten Jahresversammlung vergangen. In diesem kurzen Zeitraum fielen auch die Berichte entsprechend kurz aus. Die Landjugendmitglieder haben für die Adventszeit ein Adventsfenster am Pfarrheim gestaltet und für die Senioren mit einer Duftkerze das obligatorische Weihnachtsgeschenk gebastelt. In der weiteren Wahlhandlung wählten die Mitglieder Marius Beck zum neuen Schriftführer. Selina Fritz erhielt die Bestätigung als zweite weibliche Vorsitzende, ebenso wie Kassier Manuel Fritz und Kassenprüfer Leon Martin. Der erforderlichen Satzungsänderung bei Auflösung der Jugendgruppe wurde ohne weitere Aussprache zugestimmt. Die Gruppenmitglieder hoffen auf ein Ende der Pandemie, um dann wieder eine regelmäßige Gruppenarbeit fortführen zu können. Als erste gemeinsame Veranstaltung wird das Jubiläum nachgeholt.