25-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht ist ein 25-Jähriger mit seinem Auto vor der Polizei geflohen. Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, in Neuhausen an der Kreuzung Stockacher Straße/ Homburgstraße einen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Nachdem der Fahrer des Wagens das Streifenfahrzeug erkannte, beschleunigte er voll und fuhr in Richtung „Schuhfranz“ davon, berichtet die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende schaltete seine komplette Beleuchtung aus, um „unerkannt“ zu entkommen. Auf Höhe von Ederstetten schaltete der Fahrer seine Fahrzeugbeleuchtung wieder ein und hielt an. Als die Polizei sich dem Auto näherte, fanden sie den Wagen leer vor: vom Fahrer keine Spur.

In der Mittelkonsole des VW Golf konnten die Beamten diverse Alkoholika, leere und volle Bierflaschen sowie eine Kleinmenge Cannabis sicherstellen, zudem lag ein Geldbeutel mit Ausweispapieren eines 25-jährigen, polizeibekannten Mannes, der bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis und mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war, im Fahrzeug. Da der Fahrzeugschlüssel des Wagens fehlte und der Fahrer auch mithilfe eines angeforderten Polizeihundes nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde der VW Golf auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil kostenpflichtig abgeschleppt und sichergestellt.

Der Fahrer ist bislang untergetaucht. Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.