Von Mareike Keiper

Wahlplakate dienen in erster Linie dazu, dem Betrachter sofort ins Auge zu springen und Werbung für die jeweilige Partei zu machen. Sind sie dabei aber zu aufdringlich, können sie zum Verkehrshindernis werden. Demnach beschwert sich eine Facebook-Nutzerin aus Sigmaringen, eine Plakatwand versperre die Sicht an der Kreuzung Bussenstraße und Bittelschießer Straße. Wie dürfen Plakate also angebracht werden und welche Regelungen gibt es in den Gemeinden des Landkreises?