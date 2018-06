Zwei beschädigte Autos und 20 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 311 an der Abzweigung zur Landstraße 440 bei Neuhausen ob Eck ereignet hat. Ein 23-jähriger Fahrer wollte laut Polizei an der Abzweigung, von der L 440 kommend, nach links auf die B 311 in Richtung Worndorf abbiegen. Dabei übersah er einen von links nahenden Wagen, dessen 25-jährige Fahrerin auf der bevorrechtigten Bundesstraße in Richtung Tuttlingen unterwegs war. Beim Anfahren prallte der Wagen des 23-Jährigen in die rechte Seite des mit vier Personen besetzten anderen Autos.

Durch den Aufprall lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Trotz des heftigen Zusammenstoßes blieben die Insassen der beiden Autos unverletzt. Eine Frau wurde dennoch mit einem Rettungswagen vorsorglich zur Untersuchung in die Kreisklinik nach Tuttlingen gebracht, konnte aber wieder entlassen werden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pz)