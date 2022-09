2. Oldtimertreffen in Neuhausen ob Eck war ziemlich nass

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim „2. Neuhauser Oldtimertreffen“ am Skihang „Lange Halde“ des Schwäbischen Albvereins hatte es zeitweise wie aus Kübeln geschüttet. Trotzdem zogen die Organisatoren Marc Andre Rapp und Pascal Gerst insgesamt ein positives Fazit. Beim ersten Oldtimertreffen waren damals coronabedingt und ohne Werbung rund 40 Oldtimer gekommen. Dieses Mal wurde von den Organisatoren rund 70 Oldtimer gemeldet. Die Wetterprognose von Regen und Gewitter hatte viele Oldtimerfans dazu bewegt, ihr „Heilix Blechle“ lieber daheim in der Garage zu lassen. Ein echter Fan von alten Traktoren oder Mopeds und Motorrädern ließ es sich aber nicht nehmen, sein Gefährt vorzuführen. Kramer, Hanomag oder Allgäu-Porsche mit und ohne Verdeck reihten sich aneinander und über 30 Zweiräder, vom Motorrad über Moped bis zum Mofa standen in Reih und Glied, um die Geschichten rund um ihr langlebiges Dasein zu erzählen. Bei den Kraftfahrzeugen stachen unter anderen ein CV sowie VW Bully T3 und ein Carmann Chia hervor, die meist älter als ihre Besitzer waren.

Ein historischer Kartoffelernter stand neben den landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten und rundete das Angebot ab. Jeder Teilnehmer wurde mit einer Grillwurst und einem Getränk belohnt. Einige Oldtimerfans waren mit ihren Familien angereist, sodass der Nachwuchs für das „schönste Hobby der Welt“ gesichert zu sein scheint.

Nachdem sich der Regen verzogen und die Sonne mit den Gesichtern der Oldtimerfans um die Wette strahlte, wurde zwischen den zahlreichen Besuchern und den stolzen Oldtimerbesitzern gefachsimpelt. Bei Einbruch der Dunkelheit trat Alleinunterhalter „De Paule“ (Paul Seeh) auf. Mit Oldies und Schlagern sorgte er bis weit nach Mitternacht für die musikalische Unterhaltung.