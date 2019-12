18-Jährige gerät in den Grünstreifen und verletzt sich

Am Montagabend ist eine 18-jährige Autofahrerin auf der B 311 zwischen Emmingen-Liptingen und Neuhausen ob Eck mit ihrem blauen Toyota von der Fahrbahn abgekommen und über den Grünstreifen gefahren. Wie die Polizei berichtet, war die Fahranfängerin gegen 23 Uhr unterwegs. Nachdem die Fahrerin das Auto wieder auf die B 311 gelenkt hatte, geriet sie erneut in den Grünstreifen, kam ins Schleudern und blieb dann laut Angaben der Polizei stehen. An dem Toyota entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Frau wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden.