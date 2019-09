12. Auflage „Oktoberfest in Kleinformat“ wieder ein Erfolg

„O`zapft is!“, hat es in der weiß-blau geschmückten Homburghalle in Neuhausen ob Eck geheißen. Über 400 Festbesucher genossen bei der „12. Neuhauser Wiesn“ original bayrische Spezialitäten.

Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald benötigte mit der Unterstützung des Geschäftsführers der Hirsch-Brauerei Wurmlingen, Hubert Hepfer, und dem SAV-Vorsitzenden Matthias Ries vier Schläge, bis der Gerstensaft floss. Die Buchheimer Bürgermeisterin Claudette Kölzow schaute aus einer gewissen Distanz zu, wie so ein Fassanstich über die Bühne geht.

Die gute Resonanz und die tolle Stimmung beim „Oktoberfest in Kleinformat“ des Schwäbischen Albvereins zeigten einmal mehr, dass die Bewohner im schwäbischen Neuhausen gleichwohl ein Volksfest in weiß-blauen Farben feiern können. Moderator Markus Seeh kündigte die „Alte Garde aus Liptingen“ an, die mit einem breitgefächerten Repertoire an Blasmusik und Stimmungsliedern, passend zur ausgelassenen Bierzelt-Atmosphäre, für Stimmung sorgte.

Die Wurfbude oder der Nagelbalken waren Treffpunkte für Paarduelle oder familiäre Wettkämpfe. Und weil Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhalten, waren bei den Oktoberfest-Spezialitäten wie Schweinshaxen mit Kraut, Weißwürste, Radi oder „Obatzde“ für jeden Festbesucher etwas dabei. Die Albvereinsdamen bedienten die Besucher bis in die frühen Morgenstunden.

Die Wahl zur Neuhauser Wiesn-Königin und zum Wiesn-König wurde am Wiesn-Bierkrugstemm-Automat ermittelt. An dem computergesteuerten Automaten wurden die Zeiten in einer Tabelle festgehalten. Beim Berühren des Messarms wurde die Zeit gestoppt. Angela Jaissle hatte sich die beste Technik, Kraft und Ausdauer zurechtgelegt und gewann mit einem Wimpernschlag vor Annalisa Föhr. Den dritten Platz erreichte Karin Biehler. Leah Bosch vom Org-Team überreichte an die frischgebackene Wiesn-Königin als Hauptpreis zwei Eintrittskarten für den Kletterpark in Mahlstetten. Im Finale zum „Neuhauser Wiesn-König“ hatte der letztjährige Sieger Paul Neumann vor Elias Faude die Nase vorn und wurde zum „Neuhauser Wiesn-König“ gekrönt. Den dritten Platz belegte Pascal Finkbeiner.

Die „PolkaCabana“ aus Bohlingen sorgte mit einem Repertoire von traditioneller Blasmusik bis Moderne Pop und Schlagermusik, gespickt mit Solo- und Gesangstiteln, dass die Stimmung nicht abebbte und noch bis weit nach Mitternacht geschunkelt, getanzt und gesungen wurde.