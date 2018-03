Zwei aktive Ringer übernehmen Abteilungsvorsitz

Die Ringerabteilung des VfL Mühlheim geht mit einem neuen Abteilungsvorstand ins neue Vereinsjahr. Die Abteilungsmitglieder haben bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Lamm“ in Stetten den bisherigen stellvertretenden Abteilungsvorsitzenden Martin Wenskus zum ersten Mann für ein Jahr gewählt. Sein Stellvertreter ist Dennis Schilling, der auf zwei Jahre gewählt worden ist.

Damit rückten zwei aktive Ringer an die Abteilungsspitze. Der bisherige Abteilungsvorstand Edwin Karl hatte nach zehn Jahren an der Spitze der Ringerabteilung auf eine Wiederwahl aus persönlichen Gründen verzichtet.

Zuvor hatten er und Jugendleiter Udo Schilling das Vereinsjahr nochmals Revue passieren lassen. Man habe viel Arbeit und Engagement dafür einsetzen müssen, bis der Gymnastikraum in der Festhalle der Ringerabteilung als Trainingsbleibe erhalten geblieben sei, bekannte Karl.

Kindern das Ringen schmackhaft machen

Die sportliche Situation der Kampfgemeinschaft (KG) mit dem ASV Nendingen habe sich in der Bezirksliga dadurch verschlechtert, weil die Klasse gleich vier Absteiger aus höherklassigen Ligen der beiden Landesverbände Südbaden und Württemberg habe aufnehmen müssen. Darum hat die KG ihre sportlichen Ziele auch zurückstecken müssen. „Wir hatten schon bessere Zeiten“, gestand Schilling.

Außerdem mangele es an Nachwuchs. Jetzt will die Abteilung beim Schulsport ansetzen und dort den Kindern den Ringsport „schmackhaft“ machen.

Am kommenden Sonntag werden die VfL-Ringer das Arge-Nachwuchsturnier in der Mühlheimer Sporthalle ausrichten. Aus der Mitte der Versammlung wurde angeregt, mehr als nur zwei Mannschaftskämpfe der KG in der Mühlheimer Sporthalle oder im Gemeindezentrum Stetten stattfinden zu lassen. Die beiden Kämpfe in der vergangenen Runde seien doch gut besucht worden. Angeregt wurde auch, in den Schulen in Mühlheim, Fridingen und Nendingen sogenannte Schulsporttage anzubieten, um den Ringsport bei den Kindern anzubieten.