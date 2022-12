Zeichen der Mitmenschlichkeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Menschen aus der ganzen Region haben in Mühlheim ein großes Herz gezeigt und einen stattlichen Beitrag dazu geleistet, dass der Tuttlinger Tafelladen in der vorweihnachtlichen Zeit reich bestückt werden kann. Ein großer Transporter hat mit gespendeten Lebensmittelwaren reichlich gefüllt werden können. Zudem hatte Hauptorganisatorin Esther Sigrist von der hiesigen Stadtverwaltung den stolzen Betrag von 1069,12 Euro an die scheidende Leiterin des Tuttlinger Tafelladens, Annerose Speck, übergeben können. Ministranten der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stellten sich problemlos für den guten Zweck zur Verfügung und halfen bei der Aktion tatkräftig mit. Zudem unterstützten die katholische und die evangelische Kirchengemeinde die Sammelaktion, in dem sie ihre Gemeindehäuser für Lebensmittelspenden geöffnet hatten.

Die Familie Beha vom gleichnamigen Mühlheimer Edekamarkt hat die Aktion als Kooperationspartner in vorbildlicher Weise unterstützt. „Wir danken allen Spenderinnen und Spendern sowie allen Helferinnen und Helfern. Sie haben unseren Kunden eine große Freude in dieser adventlichen Zeit bereitet“, so Tafelladenleiterin Annerose Speck. Durch diese starke Geste der Mitmenschlichkeit sei dazu beigetragen worden, dass der Tuttlinger Tafelladen möglichst allen Menschen helfen kann, die durch stark steigenden Preise insbesondere für Energie und Lebensmittel in eine prekäre finanzielle Situation geraten sind oder ihre Heimat durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine verlassen mussten.