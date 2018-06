Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Stetten und einer weltlichen Feier im Stettener Gemeindezentrum haben die Pfarrgemeinde St. Nikolaus mit zahlreichen Gästen aus der ganzen Region das Jubiläum „175 Jahre Kirchenchor Stetten“, verbunden mit der Verleihung der begehrten Palestrina-Medaille an den Kirchenchor gefeiert.

Zur Verleihung der Medaille im Rahmen des Festgottesdiensts in St. Nikolaus war auch der Diözesanpräses des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Pfarrer Thomas Steiger, gekommen. Der Gottesdienst wurde zusammen mit Pfarrer Timo Weber, Pfarrer Anton Merkt und Diakon Karl-Heinz Reiser gefeiert. Die Überreichung der Palestrina-Medaille, wie auch die Ehrung verdienter Sängerinnen und Sänger war eingebunden in den Gottesdienst.

In diesem führte der Jubelchor, verstärkt durch einen Projektchor unter der Leitung von Edmund Huber, die „Missa brevis a tre voci“ von Michael Haydn auf, begleitet von Dekanatsmusiker Bernard Sanders. Dafür erhielten der Chor, Dirigent Huber und Bernard Sanders hohe Anerkennung aus berufenem Munde. Der Festgottesdienst stand unter dem Motto: „Wer singt, betet doppelt.“

Anforderungen beispielhaft erfüllt

Zur Übergabe der Medaille war Edmund Huber von der Empore gekommen. Pfarrer Thomas Steiger überbrachte auch die Grüße des Allgemeinen Cäcilienverbandes (AVC) und erinnerte daran, dass für die hohe Auszeichnung mehrere kirchenmusikalischen Anforderungen erfüllt werden mussten. Dies sei in Stetten beispielhaft geschehen, so Pfarrer Steiger. Unter dem Beifall der zahlreichen Kirchenbesucher übergab der Präses die Medaille mit der dazu gehörenden Urkunde. Pfarrer Timo Weber übergab als Geschenk der Kirchengemeinde den Gutschein für ein Probenwochenende.

Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen. So wurden vom Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart für 60 Jahre Maria Welte ausgezeichnet. Ihr Gatte Paul Welte ist 50 Jahre dabei und über 50 Jahre sind auch die Brüder Karl und Herbert Waizenegger aktive Mitglieder des Kirchenchors Stetten. Für 25 Jahre wurden geehrt: Manfred Locher, Anton Ulrich, Patricia Grieble und Katharina Buschle.

Das Jubiläumsfest wurde im Gemeindezentrum als weltliche Feier fortgeführt, wo Stettens Ortsvorsteher Emil Buschle auch die Glückwünsche der Gesamtgemeinde überbrachte. Buschle erinnerte daran, dass der Kirchenchor bei allen kirchlichen Hochfesten, bei Andachten und weltlichen Gedenkfeiern stets mit dabei ist. Die Bedeutung des Chores werde auch bei Trauerfeiern und Beerdigungen besonders deutlich, wenn es darum gehe, den Hinterbliebenen auf diese Art Trost zu spenden. „Edmund Huber ist die Seele und das Herz des Chores“, sagte der Ortsvorsteher unter dem Beifall der Gäste. Glückwünsche überbrachte Emil Buschle auch für die „Paul und Dora Stiftung“, von Günther Leibinger, der mit einer Zuwendung und am Festtag mit einer besonderen Gabe die Leistung des Stettener Kirchenchores würdigte.