Weniger Gaststätten öffnen für Mühlheimer Narren

Für die Mühlheimer Narren stehen über die Fasnet um einiges weniger Gasthäuser zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Neben der „Krone“, der „Linde“ und dem „Stadttor“ werden die Narren nur noch im Katholischen Gemeindehaus einen Ort zum Feiern finden. Gasthäuser wie der „Sternen“ und das „Rössle“, die die vergangenen Jahre extra für das Narrentreiben öffneten, werden dieses Jahr geschlossen bleiben.

Damit gehe ein Stück der traditionellen Wirtshausfasnet verloren, sagt Uwe Heßlinger, Zunftmeister der Narrenzunft in Mühlheim. Er sieht das Problem weniger in der kleinen Anzahl der Lokalitäten: „Es brechen immer mehr Traditionshäuser weg. Der ‚Sternen‘ und das ‚Rössle‘ waren beispielsweise schon immer ein Dreh- und Angelpunkt der Mühlheimer Fasnet.“ Gerade mit dem „Rössle“ gab es in diesem Jahr Probleme: Der Verpächter der Mühlheimer Gasthäuser „Zur Linde“ und „Rössle“, Ingo Leibinger, kann für die Narren nur eines seiner Wirtshäuser öffnen. „Für das ‚Rössle‘ haben wir wie üblich eine Anfrage von der Narrenzunft bekommen, dieses Gasthaus ist ja eigentlich schon lang geschlossen und hat die vergangenen Jahre nur für die Fasnet geöffnet. Durch einen Frostschaden im vergangenen Jahr sind dort aber im Moment keine funktionierenden Toiletten und Heizungsanlagen“, erklärt Leibinger.

Betreiber war schon gefunden

Eigentlich hätte sich dennoch ein Betreiber für das „Rössle“ gefunden. Der habe sich von der Narrenzunft finanzielle Unterstützung erhofft. „Er hat die Narrenzunft angefragt, ob diese nicht auf ihre Kosten ein Klohäuschen aufstellen könne. Das konnte von der Narrenzunft aber nicht realisiert werden“, sagt Leibinger. Wegen zu hoher Kosten für sanitäre Anlagen, Personal und Verpflegung sei eine Bewirtung im „Rössle“ nicht möglich. Als Ausgleich solle in diesem Jahr das Irionhaus dienen, das die vergangenen Jahre nur am Schmotzigen Donnerstag geöffnet hatte. „Wir haben sofort auf die aktuelle Konstellation reagiert und werden das Irionhaus am Schmotzigen und von Samstag bis Montag öffnen“, sagt Zunftmeister Heßlinger.

Die Probleme, die sich für die Narren aus den geschlossenen Gasthäusern ergeben, will Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach nicht den Wirten in die Schuhe schieben: „Wir respektieren das, wenn ein Gasthaus über die Fasnet nicht öffnen will oder kann. Die Stadt und auch die Narrenzunft kennen die Gründe für diese Entscheidungen.“

Klar ist: Die Wirte halten ihre Häuser nicht etwa wegen des regen Narrentreibens geschlossen. Einige geben an, ihre Gaststätten aus persönlichen und finanziellen Gründen zulassen zu müssen. Kaltenbach kann sie verstehen: „Es ist nunmal für viele nicht möglich, abertausende Euro zu investieren, um für drei schöne Tage zu sorgen. Ich sehe es in der Pflicht der Narren, aus den Möglichkeiten die sie haben, das Beste herauszuholen.“

Heßlinger will das versuchen, weiß aber auch: Dem geringen Wirtshaus-Angebot kann man nur bedingt vorbeugen. „Da mittlerweile bekannt ist, dass die ‚Schmitte‘ und das ‚Rössle‘ in naher Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen, können wir im kommenden Jahr anders planen. An dieser Stelle ist auch auf die Mühlheimer Bevölkerung Verlass und es werden sich aus der Not heraus viele neue und tolle Ideen auftun“, sagt er.

Für Unterstützung dankbar

Heßlinger ist für jede Unterstützung seitens der Beteiligten an der Mühlheimer Fasnet dankbar, egal ob Besenwirtschaft, Straßenstand oder Wirtshäuser: „‚Sei verrückt zur rechten Zeit‘, steht bei uns im Narrenmarsch geschrieben. Genau das erhoffen wir uns, sodass wir in knapp zwei Wochen auf eine gelungene Fasnetskampagne zurückblicken können“, sagt Heßlinger.

Ohne Wirtshäuser ist die Mühlheimer Fasnet nicht vorstellbar, weiß auch Mühlheims Bürgermeister: „Unsere Fasnet ist nunmal eine Wirtshausfasnet“, sagt Kaltenbach.