Weihnachtskonzert der Stadtkappelle einmal anders

Die Stadtkapelle Mühlheim hat ihr traditionelles Weihnachtskonzert diesmal als „Das etwas andere Konzert“ in der ansprechend umgebauten Festhalle zu einem besonderen Erlebnis für die Besucher werden lassen.

Mit der Idee, den Gästen „ein etwas anderes Konzert“ anzubieten, hatten die Verantwortlichen der Stadtkapelle in der Vorplanung teilweise Neuland betreten. Doch das Ganze gelang bestens. Eine brechend volle Festhalle, deren Gäste mit viel Applaus die einzelnen blasmusikalischen Beiträge honorierten, waren belegtes Zeugnis, dass das „etwas andere Konzert“ beim Mühlheimer Publikum sehr gut ankam.

Schon die „Bisle Kids“, die neun Jüngsten der Stadtkapelle unter der Leitung von Jörg Eichwald, stimmten mit ihren drei Beiträgen das erwartungsvolle Publikum auf das Konzert der Jugendkapelle und das Aktiven-Orchesters richtig ein. Vor allem das bekannte „Amazing Grace“, das mittlerweile zu den beliebtesten Kirchenliedern der Welt gehört, boten die Kinder gefühlvoll dar. Dass es ohne eine Zugabe nicht abging, war nach so viel Applaus klar.

Dann war es die Jugend der Stadtkapelle unter der Leitung von Dirigent Antal Fenyvesi, die für ihren Auftritt drei Stücke vorbereitet hatten. Wurde zum Auftakt die Ouvertüre „Ashland Park“ von Ed Huckeby aufgelegt, folgte mit der „Selection from Mamma Mia“ eine tolle Komposition nach einem Arrangement von Michael Brown. Darin waren die bekanntesten Songs der unvergesslichen schwedischen Popgruppe ABBA verpackt. Ein perfekt, mit viel Rhythmik, vorgetragenes Stück. Die Komposition „The King of Pop“ durfte da natürlich nicht fehlen. Die Popballade passte bestens in das Angebot der Jugendkapelle und wurde mühelos vorgetragen.

Mit „Signature“ des belgischen Komponisten Jan Van der Roost hatte sich das Aktiven-Orchester unter der Stabsführung von Antal Fenyvesi ein tolles Werk aufgelegt. Dem folgte das zehnminütige Werk „Johannes Gutenberg“ von Otto M. Schwarz, eine Hommage an die Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern.

Tenor vom Staatstheater zu Gast

In den drei weiteren Beiträgen wurde die Stadtkapelle von dem Mühlheimer Orchestermitglied Eva-Maria Wettki und einem Tenor vom Staatstheater Stuttgart als Gesangsduett begleitet und unterstützt. Mit der Komposition „The Prayer“ kamen beide, Orchester und Gesangsduo, gleich treffend zur Geltung. Ebenso mit „Perfect“. Ein absoluter Höhepunkt zum Schluss war der „Tanz der Vampire“, das deutschsprachige Musical – hervorragend musikalisch und gesanglich auf die Bühne in der Festhalle gezaubert. Die beiden Zugaben „Happy Christmas“ und vor allem „Let it snow“ (Lass es schneien) scheint der Wettergott am Sonntagmorgen gehört zu haben. Lena Wachter, Hanna Biselli, Alison Fodor, Nadine Dilger und Christoph Bauer verstanden es ausgezeichnet, die einzelnen Kompositionen dem Publikum richtig zu vermitteln.

Bereits eineinhalb Stunden vorher war im Hof der Festhalle von der Stadtkapelle zu einem Weihnachtsmarkt zugunsten des neuen Probelokals eingeladen worden. Dies war von der Bevölkerung so gut angenommen, dass frühzeitig keine Würste mehr zu haben waren. „Wir mussten schnell nachfassen“, sagte der Vorsitzende Jörg Eichwald.