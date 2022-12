„Weihnachtsglück“ im Theaterbahnhof Mühlheim

Nach der erfolgreichen Premiere am zweiten Adventswochenende kommt es auch am Samstag und Sonntag 10. und 11. Dezember, wieder auf die Bühne im Theaterbahnhof: das Stück „Weihnachtsglück“.

Was die Zuschauer an beiden Tagen ab 15 Uhr erwartet, ist nach Angaben der Theatermacher eine anrührende Geschichte um Not und wie man sie wendet - mit der erstaunlichen Kraft der Hoffnung. In einer Stadt an einem Kirchenportal stehen zwei steinerne Statuen, ein Engel und ein Teufel. Am Weihnachtsabend werden beide Statuen lebendig. Sie schließen eine Wette: Wird die kleine Johanna für ihre verarmte und kranke Mutter Hilfe finden? Und das ausgerechnet bei der hartherzigen aber vermögenden Tante Bertha...?

Nach Meinung der Beteiligten ist das klassische Motiv verblüffend aktuell in Bezug auf die Existenznöte derer, die durch ihre Not an den Rand der Gesellschaft geraten sind – sei es durch Krankheit, Flucht oder Willkür. Anschließend im Theatercafé: Heißgetränke und frisch gebackene Waffeln. Karten gibt es unter den Telefonnummern 0171/805 8869 und 07463-258 0007 oder service@theater-bahnhof.de.