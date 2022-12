Weihnachtlicher Nachtwächter-Rundgang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen…“ singt der Mühlheimer Nachtwächter Heinz-Dieter Wettki auch an Weihnachten bei einem besonderen Rundgang. Am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, nimmt er Sie mit auf einen weihnachtlichen Streifzug durch die historische Oberstadt von Mühlheim an der Donau. Dabei erzählt er über Geschichte und Geschichten der 1200 Jahre alten Stadt und singt historische Verse. Zum rund einstündigen Rundgang trifft man sich am 25. Dezember um 20 Uhr am Rathaus in der Oberstadt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.