Weg im Hintelestal ist bis auf Weiteres gesperrt

Das Hintelestal bei Mühlheim ist ein viel begangener Wanderweg in der Region. Dies gilt insbesondere für die bevorstehende Märzenbecherblüte. Durch Schneebruch sind allerdings zur Zeit weite Teile des Weges durch abgängige Bäume versperrt. Zudem sind durch die heruntergefallenen Bäume auch Teile des Weges in nicht unerheblicher Weise in Mitleidenschaft gezogen worden.

Besonders gefährlich sind Bäume oberhalb des Weges, deren Wurzelteller aus dem Boden herausgehoben sind und große Bäume an wenigen Wurzelresten hängen. Diese Bäume können sich jederzeit lösen und zu einer tödlichen Gefahr werden.

Klaus Leuser von der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Mühlheim fiel Ende vergangener Woche bei einer Wanderung zur Überprüfung des umfangreichen Wegenetzes die Gefährdung auf. Zusammen mit Forstrevierleiter Sebastian Dreher und Bürgermeister Jörg Kaltenbach sperrte Forstrevierleiter Dreher als erste Sofortmaßnahme die Wegeverbindung von beiden Zugängen mit Trassierband. Zu Beginn der Woche wurden zudem entsprechende Hinweise an den Wanderparkplätzen angebracht.

Im Bereich des Lippachs läuft derzeit eine umfangreiche Forstmaßnahme. Direkt im Anschluss werden die Verkehrssicherungsmaßnahmen im Hintelestal durch die städtischen Waldarbeiter unter der Führung von Dreher durchgeführt. Die Stadtverwaltung Mühlheim informiert, sobald der Weg wieder freigegeben werden kann. „Wer den gesperrten Weg trotz Warnhinweisen begeht, begibt sich in Lebensgefahr“, weist der Mühlheimer Schultes auf die gefährliche Situation hin.