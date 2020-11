Der Einschlagsschwerpunkt für die diesjährige Holzerntesaison der Stadt Mühlheim liegt im Distrikt „Welschenberg“. Dort werden vom 18. November bis voraussichtlich zum 1. Dezember größere Baumfällungen am „Vorderen Welschenberg“ ausgeführt. Aus diesem Grund sind die Zufahrt und die Wanderwege von Mühlheim zur beliebten Kirchenruine „Maria Hilf“ sowie nach Fridingen zu diesen Zeiten für Brennholzwerber, Naherholungssuchende und Berechtigte der Jagdausübung gesperrt.

Im „Wendeltäle“ und in der „Buchhalde“ konnte bereits im Frühjahr Holz geerntet werden. Nun folgten Hiebe in der „Kirchhalde“ und am „Wachtfelsen“ bis hin zum „Reuttal“. Alle bisherigen Maßnahmen haben ohne größere Beeinträchtigung für Naherholungssuchende umgesetzt werden können. Eine maschinelle Holzernte ist für die erste Januarhälfte 2021 geplant. Die Forstverwaltung und die Stadtverwaltung Mühlheim bitten aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und im Rahmen der Fürsorgepflicht der Mitarbeiter die gesperrten Waldbereiche nicht zu betreten.

Mögliche Zuwiderhandlungen sind bußgeldbewehrt. Bei gesichertem Holzabsatz bleibt zu hoffen, dass das Holz bis April abtransportiert wird, um die dann notwendig geworden Wegeinstandsetzungen vor den beliebten Andachten im Mai umsetzen zu können.