Von Amokalarm bis Lift: Bei der Realschule Mühlheim wird an alles gedacht

Amokalarm:

Nach dem aktuellen Vorfall an einer Schule in Bremerhaven stellt sich auch in der Realschule die Frage nach der Sicherheit. Neben einer modernen Brandmeldeanlage wird es wie bisher zwei Signaltöne geben, um die Schüler im Ernstfall vor einem Amokschützen warnen zu können.

Die neuen Türen werden von innen abschließbar sein. Ohne Schlüssel. So können sie im Ernstfall jederzeit von jedem verriegelt werden. Von Flurseite her können sie wiederum nur mittels eines Schlüssels wieder geöffnet werden. „Das werden wir mit den Schülern üben“, sagt Schulleiterin Claudia Kall.

Auch, dass sie sich in so einem Falle nicht im Bereich hinter der Türe aufhalten. Denn schusssicher sind die Türen nicht. Wenn auch deutlich stabiler wie eine normale Zimmertüre, sagt Projektleiter Jens Engesser. „Da kann niemand mit der Faust durchschlagen.“ (ajs)