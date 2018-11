Von Abba bis Frank Sinatra – Musik, die mitreißt

Die Musikkapelle Stetten unter der Leitung von Lisa Locher, die Stettener Nachwuchsformation „d’Wildentle“ und der katholische Kirchenchor Stetten unter der Leitung von Edmund Huber haben gemeinsam im vollbesetzten Stettener Gemeindezentrum das traditionelle Jahreskonzert gegeben.

Damit hat der Kirchenchor das 175-jährige Bestehen, das in diesem Jahr gefeiert werden konnte, abgeschlossen. Es war der Wunsch beider Formationen, bei einem gemeinsamen Konzert, nochmals an das 175-jährige Bestehen des Kirchenchores zu denken.

Zum Auftakt des vierteiligen Konzertabends im Gemeindezentrum waren es zunächst „d’Wildentle“ unter Leitung von Lisa Locher, die mit drei Stücken – alle drei aus der Kategorie Filmmusik – für einen glanzvollen Auftakt sorgten. Die rund 30 Musiker kamen beim Publikum an. Am Ende war der Beifall so groß, dass der Nachwuchs nicht ohne eine Zugabe die Bühne verlassen durfte.

Film-Musik und Song-Klassiker

Dann war es der Jubelchor unter der Leitung von Edmund Huber, am Flügel von Silke Lang begleitet, der sich mit fünf auf Deutsch gesungenen Filmmelodien schnell in die Herzen der Zuhörer gesungen hatte. Hier hatten sich der Kirchenchor und sein Chorleiter viel vorgenommen. Vor allem die beiden ABBA-Kompositionen „Mich trägt mein Traum“ und „Money, Money, Money“ waren es, die für die ersten Höhepunkte sorgten. Mit dem machtvollen „Halleluja“ von Leonard Cohen schwenkte der Chor fast wieder auf das geistliche Liedgut ein.

Auch die Musikkapelle Stetten hatte sich mit der musikalischen Leiterin Lisa Locher für das Jahreskonzert in den Bereich Filmmusik gewagt. Die zünftige amerikanische Marschmusik-Sammlung „Great Movie Marches“ mit dem River-Kwai-Marsch als Auftaktmelodie durfte nicht fehlen. Im weiteren Verlauf waren bekannte und beliebte Kompositionen aus den Filmen „Der rosarote Panther“ oder „James Bond 007“ und als Abschluss „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu hören, die der Kapelle und ihrer Dirigentin viel Konzentration abverlangten.

Und dann war zum Abschluss des Konzertabends das gemeinsame Musizieren von Kapelle und Chor angesagt. Gespielt wurde Frank Sinatras „New York, New York“. Erst dann durften die fast 90 Musiker und Sänger mit viel Applaus die Bühne verlassen.

Sorgten bei den „d’Wildentle“ Leonie Lux, Leonie Andrasi und Tabea Jakubik für die Vorstellung der Musikstücke, moderierten bei der Musikkapelle Nina Lock und Ria Buschle durch das Programm. In die Chorsätze des katholischen Kirchenchores führte Manfred Locher ein.