Beim traditionellen Kässalatvesper des CDU-Ortsverbands Mühlheim hat es minutenlangen Applaus für Redner Wolfgang Reinhart gegeben. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag hatte mit einem flammenden Plädoyer für einen Neuaufbruch geworben: als Partei der Mitte mit starken linken und rechten Flügeln unter der Führung von Friedrich Merz.

Vor vollem Haus stellte die CDU-Kreis- und Ortsverbandsvorsitzende Maria-Lena Weiss im Gasthaus „Lamm“ in Stetten Reinhart als „CDU-Urgestein“ vor. Er vertritt seit 1992 den Main-Tauber-Kreis im Landtag, war von 2005 bis 2011 Minister für Bundes-, Europa- und internationale Angelegenheiten und führt seit 2016 die CDU-Landtagsfraktion. An diesem Abend leistete er zudem, aus Wertschätzung für den langjährigen politischen Weggefährten, Schützenhilfe für die neuerliche Kandidatur von Justizminister Guido Wolf als Landtagsabgeordneter.

Dank launiger Sprüche hatte Reinhart die Lacher auf seiner Seite. Angesichts einer aktuellen Wahlprognose von nur noch 26,5 Prozent für die Union mahnte er jedoch: „Die Lage ist ernst.“ Thüringen sei ein Weckruf zur Standortbestimmung: „Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?“ Eine Kooperation hält Reinhart weder mit der Linken noch mit der AfD für möglich. Die Linke stelle das politische System bei den Themen „Wohnungseigentum“ und „Vermögensumverteilung“ in Frage. Die AfD als eine „Gruppe, die auf Spaltung setzt und rechtsextremes Gedankengut zulässt“.

Abseits von linkem oder rechtem Extremismus wünscht sich Reinhart eine CDU „mit starken Flügeln nach links und rechts“. Voraussetzung für Aufbruch und Erneuerung sei die rasche Wahl eines neuen Parteivorsitzenden: „Ich erwarte eine klarere und richtungsweisendere Nach-Vorne-Bewegung mit Friedrich Merz.“

Als erstes politisches Ziel nannte Reinhart die Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit: „Werden wir in Zukunft weiter mit China und Amerika die erste Geige spielen, oder nur die Triangel?“ Einwände gegen ihre Bauvorhaben zur Produktion von Elektro-Autos bremsten derzeit Porsche in Schwieberdingen genauso wie Tesla in Brandenburg. „Wir brauchen länger für die Anhörungsverfahren als Shanghai für den Bau.“ Dennoch vertraut Reinhart weiter auf das bisherige Erfolgsrezept der Region: „Wir setzen auf Innovation, nicht auf Verbote, auch beim Klimaschutz.“ Dabei zeigte Reinhart Konfliktpotential mit dem grünen Koalitionspartner auf, etwa beim Thema Gäubahn.

Ein Zuhörer wies die Schuldzuweisung an den Koalitionspartner beim lange angekündigten Ausbau der Strecke nach Stuttgart entnervt zurück: „Ihr habt 60 Jahre Zeit gehabt, und jetzt macht Ihr die Grünen verantwortlich.“ Mit Vehemenz schilderte daraufhin Guido Wolf den Verlauf des Konflikts. 550 Millionen Euro seien beim Bund für den Ausbau fest eingestellt. Einen Antrag zur Aufnahme in das Maßnahmenbeschleunigungsgesetz, einem Dringlichkeitspaket für umweltfreundliche Verkehrsprojekte, hätten Verkehrsminister Winfried Hermann und die Grünen jedoch abgelehnt. Worauf sich Baden-Württemberg laut Koalitionsvertrag bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten musste. Für die Aufnahme ins Eil-Paket fehlte laut Wolf diese Stimme. Der Justizminister zeigte Verständnis für den Verdruss der Bürger über die lange Zeitspanne zwischen Diskussion und Spatenstich eines Projekts. Dann legte auch noch Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach kritisch zur neuen Diskussion um die Streckenführung nach. In der Volksbefragung hätte Stuttgart 21 breite Zustimmung in der Region erfahren. „Aber ohne Flughafenanschluss ist das Projekt völlig inakzeptabel“, sagte er.

Ausufernde Bürokratie bemängelten mehrere Diskussionsteilnehmer. So sei der Hausbau durch immer neue Vorschriften langwierig und nahezu unerschwinglich geworden. Reinhart beteuerte, der CDU liege daran, die Landesbauordnung zu entfrachten. Sie seien nicht nur gegen verpflichtende Fahrradabstellplätze: „Wir haben auch der Photovoltaik-Pflicht für Neubauten noch nicht abschließend zugestimmt.“ Um überflüssige Vorschriften abzubauen, sei eine „Bürokratieabbau-Beauftragte“ etabliert worden.

Zu den zukünftigen Herausforderungen zählt Reinhart den maßvollen Umgang mit neuen Medien, eine am Bedarf an Facharbeitern orientierte Zuwanderungs-Politik und das Festhalten an der Schuldenbremse. Er stellte aber auch eine Erfolgsbilanz für die Regierung auf: mehr innere Sicherheit durch neu geschaffene Stellen bei Polizei und Justiz, die Rückkehr zu den Schwerpunkten „Lesen-Schreiben-Rechnen“ in der Bildungspolitik, die Erhöhung von Kita-Zuschüssen von 100 Millionen auf eine Milliarde Euro seit 2010, die Einführung einer „Landarztquote“ für Medizinstudenten sowie eines „Flächenfaktors“ für die teurere Infrastruktur im ländlichen Raum. Reinharts Fazit lautete: „Wir können uns sehen lassen“.