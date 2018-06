VHS-Außenstelle Mühlheim bietet viel Neues an

Die Außenstelle Mühlheim der Volkshochschule Tuttlingen bietet im Frühjahrssemester zwei neue Grund- und Aufbaukurse an. Dazu heißt die Außenstelle zwei junge Kursleiterinnen in ihrem Team willkommen.

Die „Grundlagen der Landschaftsmalerei“ können Interessierte ab April in einem neuen Kurs bei Realschullehrerin und Kunsterzieherin Michaela Drexler lernen. Drexler bietet im Anschluss an diesen Kurs auch einen Aufbaukurs mit dem Motiv „Donau“ an.

„Wie mache ich mehr aus mir?“ heißt das neue Kursangebot mit der Mühlheimer Friseurmeisterin und Salontrainerin Patrizia Maczek. Diese will den Teilnehmern in dem Kurs mit Typ- und Stilberatung ebenfalls ab April beibringen, wie man mehr aus sich macht. In einem weiteren Kurs lernen die Teilnehmer, wie man Frisuren gestaltet. Für beide Angeboten sollten sich Interessierte jetzt schon anmelden.

Dazu gibt es neue EDV-Kurse mit Klaus Maurer. Ab 3.März geht’s um Windows 7 Basiswissen und ab 14. April Excel 2007/2010.

Daneben sind weiterhin die bekannten Kursleiter in Mühlheim aktiv. Die Yogakurse bei Heinz Pfindel und Pilates bei Kathrin Ilg sind nahezu ausgebucht, ebenso fast ausgebucht sind schon die beliebten Prüfungsvorbereitungskurse für Realschüler. Englisch und Spanisch werden als Fremdsprachen angeboten. Auch kulinarische Kurse gibt es wieder. Hanna Blohm stellt am 3.März einen „Brunch mit Vollkornprodukten“ vor. Ein Kochkurs mit Klara Buhl im Juni beschließt traditionell das Frühjahrssemester – diesmal werden „Sommersalate mit neuen Kartoffeln“ zubereitet. Vorträge und kulturelle Veranstaltungen runden das Angebot der Außenstelle ab.

Anmeldungen zu allen Kursen nimmt Uwe Steinbächer im Vorderen Schloss, Telefon 07463 / 8903, Fax 07463 / 99 07 76, E-Mail uwe.steinbaecher@muehlheim-donau.de entgegen. (wlw)