VfL will dieses Mal 90 Minuten mitspielen

Mit dem letzten Meisterschaftsspiel 2018 startet der VfL Mühlheim am Samstag in die Rückrunde der Fußball-Landesliga. Der Gegner ist um 14 Uhr in Fridingen der Mitaufsteiger aus Ahldorf-Mühlen. Gegen die SG wollen sich die Donautäler revanchieren. Vor dreieinhalb Monaten endete der erste Vergleich in Ahldorf nach einer Mühlheimer 4:1-Führung mit einer bitteren 4:5-Niederlage.

„Im Heimspiel in Fridingen am Samstag gibt es etwas gutzumachen.“ Das ist die klare Ansage eines VfL-Fans an seine Mannschaft, der mit seiner Meinung sicherlich nicht alleine dasteht. Mit der SG Ahldorf-Mühlen kommt der 13. der Landesliga-Tabelle, der einen Abstiegsplatz belegt, an die Donau. Obwohl der VfL als Neunter fünf Punkte mehr auf dem Konto hat, dürften die Mühlheimer gewarnt sein. Im Auftaktspiel der Saison brachte die SG das Kunststück fertig, ein fast schon abgeschriebenes Heimspiel nach einem 1:4-Rückstand innerhalb von nur 25 Minuten in einen 5:4-Sieg umzubiegen.

VfL will nicht 52, sondern 90 Minuten alles richtig machen

Dass der VfL dies nicht auf sich sitzen lassen will, ist vor der Partie am Samstag in Fridingen klar. In-

terimstrainer Maik Schutzbach sagt: „Was wir in Ahldorf sehr lange sehr richtig gemacht haben, wollen wir in Fridingen nicht 52 Minuten, sondern 90 Minuten richtig und gut machen. Dann muss ein Sieg herausspringen.“ Die Mannschaft wolle am Samstagmittag etwas klarstellen, da ist sich der Coach sicher. Das 4:5 wurme immer noch jeden: die Spieler wie die Zuschauer. Die Mannschaft ist bis in die Fingerspitzen motiviert und gewillt, die drei Punkte auf die Haben-Seite zu bringen.

Die SG aus Ahldorf-Mühlen hat nach dem 2:0-Sieg über den SV Zimmern anschließend zweimal verloren und dabei 0:8-Treffer kassiert. Immerhin nimmt aber der Ahldorfer Torjäger Tobias Schmollinger mit seinen zehn Treffern den siebten Platz in der Torjägerliste der Landesliga ein. Mühlheims bester Torschütze Max Drössel ist nur einen Platz schlechter, mit neun Toren Achter.

Mühlheim tritt ohne Drössel, Lurz und Leibinger an

Gegen den Konkurrenten um den Klassenverbleib aus Ahldorf/Mühlen wird Drössel zwar studienbedingt fehlen, aber Schutzbach ist sich sicher, dass „die Mannschaft sich rehabilitieren will.“ Fehlen wird in Fridingen auch der rotgesperrte Sören Lurz und Andreas Leibinger, der sich im Rottweil-Spiel verletzt hat und nicht auflaufen kann. Die Situation hat sich im Mannschaftsgefüge somit gegenüber dem Auswärtsspiel in Rottweil (2:2) nicht geändert: Es drängen sich im Training mehr als nur elf Spieler auf.

Kann der VfL Mühlheim am Samstag in Fridingen einen Dreier einfahren, dann können Mannschaft, Trainer und Fans etwas entspannter an Weihnachten und den Jahreswechsel denken. Wieder losgehen soll es in der Landesliga am Fasnetsonntag, 3. März 2019, beim SV 03 Tübingen.