VfL Nendingen schließt sich JFV Oberes Donautal an

Der Jugend-Fußballverein (JFV) Oberes Donautal hält am Freitag, 11. Juni, ab 20 Uhr seine Hauptversammlung online ab, unter Beachtung der gültigen Corona-Verordnungen.

Die Online-Versammlung sei wichtig, sagt der Vorsitzende Michael Lock. Den Grund der Wichtigkeit sieht er in der Tatsache, dass aus dem Duo in Zukundt wird. Neben dem VfL Mühlheim und SV Fridingen schließt sich auch der VfL Nendingen in dem Jugend-Fußballverein Oberes Donautal an.

Mit der Hauptversammlung will der Ausschuss um Michael Lock alles in „trockene Tücher“ für die neue Meisterschaftsrunde 2021/22 bringen. Mit dem Absegnen des Dreier-Bundes aus VfL Mühlheim, SV Fridingen und VfL Nendingen ist dann offiziell, was schon seit einiger Zeit erfolgreich praktiziert wird. Der VfL Nendingen hat sich in der Vergangenheit immer aktiv eingebracht. Der JFV Oberes Donautal wurde für die Saison 2014/15 von den beiden Vereinen SV Fridingen und VfL Mühlheim gegründet.

Der VfL Nendingen wird sich zur Saison 2021/22 zu einem Drittel am JFV Oberes Donautal beteiligen. Aufgrund sinkender Spieler-Zahlen in den Jugendmannschaften, der Analyse der vergangenen fünf Jahre sowie der Planung der nächsten vier Jahre bestehe die Gefahr, dass Jugendmannschaften in ihrer Anzahl nicht mehr alleine spielfähig aufgestellt werden können, so der Vorsitzende. Bei den Altersklassen Bambini und F-Jugend werden die drei Vereine die Jugendarbeit, wie bisher, selbstständig fortsetzen.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem auch der Punkt Wahlen. Für die derzeit offenen Vorstandspositionen wurden Personen gefunden, die in Zukunft die Ämter mit Leben und Tatkraft erfüllen wollen. So kandidieren der Vorsitzende Michael Lock und der Kassierer Dennis Becker für weitere zwei Jahre. Für das Amt des zweiten Vorsitzenden stellt sich Dirk Jakobi zur Verfügung. Sein bisheriges Amt des „Leiter Spielbetrieb“ will Maik Schutzbach besetzen. Die Elternvertreter Melanie Dilger, Andreas Stoppa und René Herzer stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.