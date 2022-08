VFL Mühlheim ehrt langjährige Vereinsmitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter normalen Umständen ehrt und bedankt sich der VfL Mühlheim bei seinen langjährigen Mitgliedern auf den sonst geplanten Jahresabschlussfeiern oder Jahreshauptversammlungen. Aufgrund der pandemischen Lage in den letzten beiden Jahren konnte der Verein beide Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden lassen. Auch auf der Jahreshauptversammlung vom 25. März 2022 hatte sich die Vereinsführung dazu entschlossen, die Ehrungen separat und bestmöglich im Freien durchzuführen, wofür sich der Freitag, 8. Juli für die Vereinsführung am besten geeignet hatte.

Da der Verein knapp 700 Mitglieder zählt, kommt an so einem feierlichen Abend dann doch eine Reihe von Ehrungen zustande. Für 2020 waren 26 Ehrungen und für 2021 19 Ehrungen auf der Tagesordnung, durch die der Vorsitzende Oliver Becker und das Ausschussmitglied Aline Schutzbach führte. Anwesend waren von den geladenen Jubilaren 23 Mitglieder, die sich über Urkunden und Ehrennadeln sowie kleine Geschenke freuen durften. Im Anschluss ging der Abend in geselliger Runde zu Ende.

Auf 80 Jahre Vereinsmitgliedschaft kommt Eugen Leibinger aus Mühlheim. Für 70 Jahre wurden Siegfried Kunz, Willi Leibinger und der Ehrenvorsitzende Paul Schmid gekürt. Die Anwesenden für 65-jährige Mitgliedschaft waren Erich Lang und Jürgen Kleinbeck. Der ebenfalls anwesende Gerhard Haas wurde für 60 Jahre geehrt. Die weiteren Ehrungen waren für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft.

Auch wenn an dieser Stelle nicht alle Jubilare namentlich erwähnt werden, bedankte sich die Vorstandschaft am Freitagabend namentlich bei jedem Einzelnen. Immerhin ist in der aktuellen Zeit eine so treue und langjährigen Vereinsmitgliedschaft keine Selbstverständlichkeit mehr.