VfL Mühlheim unterliegt dem SV Nehren 0:4

Der VfL Mühlheim hat sein Heimspiel in der Fußball-Landesliga Württemberg am Samstag gegen den SV Nehren 0:4 (0:1) unerwartet deutlich 0:4 (0:1) verloren. E war die dritte Niederlage des Aufsteigers in Folge.

Vom Anpfiff weg war bei den Platzherren eine Nervosität zu spüren, die sie während der gesamten 90 Minuten nicht ablegen konnten. Nach einer früh vergebenen Chande des VfL kamen die Nehrener besser ins Spiel. Nach 17 Minuten war es Binder aus dem Mittelfeld heraus, der zunächst vier Mühlheimer im Strafraum stehen ließ und in letzter Sekunde von Torhüter Gerstner gebremst wurde. Nur eine Minute später fiel das 0:1, als der gleiche Spieler nach einem Zuspiel frei aufs VfL-Tor zulief und dem Keeper keine Chance ließ. Die Gastgeber waren durch diesen Treffer noch mehr verunsichert. Ein Freistoß von Komforth in der 31. Minute brachte nichts ein.

Alles hoffte nun auf die zweiten 45 Minuten, die der VfL Mühlheim mit viel Druck begann. Drössel war es, der mit einer strammen Flanke von links aber nur die Querlatte traf. Wenig später war es der gleiche Spieler, der statt allein abzuschließen in die Mitte flankte, wo allerdings keiner seiner Mitspieler mitgelaufen war. Wenig später fiel dann auf der Gegenseite mit dem 0:2 die Vorentscheidung, als der SV Nehren die Löcher in der Mühlheimer Abwehr ausnutzte. Trotz vier neuer Angreifer im VfL-Team besserte sich das Mühlheimer Spiel nicht. Mit zwei Kontertoren innerhalb von vier Minuten war das Spiel endgültig zugunsten der Gäste entschieden, wobei das 0:4 per Kopfball das schönste Tor des Tages war. In der verbliebenen Zeit mussten die Gastgeber noch schauen, die Niederlage einigermaßen in Grenzen zu halten.

Beim VfL Mühlheim machte sich vor allem das Fehlen von Spielern wie Leon Waizenegger, Sebastian Gleich und Maik Schutzbach negativ bemerkbar.

„Schlechtes Spiel abgeliefert“

VfL-Trainer Andy Probst war nach der deutlichen Niederlage zunächst sprachlos, meinte aber dann: „Wir haben heute ein schlechtes Spiel abgeliefert und zurecht verloren. Wir haben uns auf den guten Leistungen der vergangenen beiden Begegnungen ausgeruht. Wir dürfen uns nicht auf den Leistungen ausruhen, vielmehr müssen wir an diese Leistungen anknüpfen. Dann kommen wieder bessere Zeiten.“