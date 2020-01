VfL Mühlheim trifft auf SV Bubsheim

Die Fußballer des VfL Mühlheim sind in die Vorbereitung für die Rückrunde gestartet. In den noch verbliebenen fünf Wochen bis zum nächsten Rückrundenspiel in Tuttlingen steht der Mannschaft ein hartes Programm bevor. Neben drei Trainingseinheiten pro Woche sind fünf Testspiele terminiert.

Zum Auftakt der Vorbereitungsspiele steht der VfL Mühlheim am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Umläufle in Tuttlingen dem Bezirksligisten SV Bubsheim gegenüber.