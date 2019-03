VfL Mühlheim startet beim SV Tübingen

Für den Fußball-Landesligisten VfL Mühlheim beginnt die Frühjahrsrunde recht ungewöhnlich: Am Fasnetsonntag, 3. März, muss der Tabellenachte beim Vierten SV 03 Tübingen antreten. Spielbeginn ist um 15 Uhr. In der Vorrunde war der VfL Mühlheim auf dem Ettenberg 4:0 erfolgreich.

Beim VfL Mühlheim hat man alles versucht, vom Fasnetsonntag als Spieltag wegzukommen. Doch die Gastgeber aus der Universitätsstadt lehnten eine Spielverlegung ab. „Schade“, sagt VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach, der sich allerdings darüber freut, dass die Mühlheimer Fußballfans mit einem Fan-Bus nach Tübingen reisen, um ihre Mannschaft zu unterstützen.

Für den Mühlheimer Coach ist das erste Spiel nach der Winterpause richtungsweisend. „Wir haben alles getan, um in Tübingen bestehen zu können“, sagt Schutzbach, der es als richtige Motivation für seine Mannschaft sieht, dass gerade am Fasnetsonntag in Tübingen gespielt werden muss. Man habe in den vergangenen Wochen gut und intensiv gearbeitet. Maik Schutzbach kann allerdings am Sonntag in Tübingen nicht aus dem Vollen schöpfen: Stefan Rebholz wird ebenso fehlen wie Sören Lurz (gesperrt), Marc Bippus und Leonardo Schillaci. Trotzdem ist der Trainer mit seinem Team guten Mutes.

Beide Mannschaften waren zum Abschluss der Herbstserie recht erfolgreich: Die Tübinger gewannen ihre vergangenen drei Punktspiele, der VfL holte aus den letzten vier Meisterschaftsspielen zehn Punkte.

Die jüngsten Vorbereitungsspiele des SV Tübingen waren ein 3:0-Sieg gegen den SC Staig (Bezirksliga Donau/Iller), eine 1:3-Niederlage gegen den Landesligisten SV Bonlanden und zum Abschluss ein 9:3-Erfolg beim SV Pfrondorf (Bezirksliga Alb).

Schutzbach und Sajkovic betreuen den VfL weiter

Bei der Abteilungsversammlung der Mühlheimer Fußballer gab der Leiter Benjamin Leder eine Entscheidung bekannt: Chefcoach Maik Schutzbach und Co-Trainer Danijel Sajkovic werden auch in der Saison 2019/2020 den VfL Mühlheim betreuen. Die weitere Zusammenarbeit wurde in der Winterpause besiegelt. Nach einem dritten Mann im Team werde noch gesucht. (ly)