VfL Mühlheim sinnt gegen SV Zimmern auf Revanche

In der Fußball-Landesliga Württemberg, Staffel 3, erwartet der VfL Mühlheim am Samstag mit dem SV Zimmern einen der drei Mitstreiter aus dem Bezirk Schwarzwald. Das Bezirksduell wird um 15.30 Uhr auf dem Sportgelände Ettenberg angepfiffen. Gastgeber VfL Mühlheim steht auf Platz fünf, Gast SV Zimmern mit zwei Begegnungen im Rückstand und zwei Zählern weniger, auf Rang sechs. Das Spiel in der Vorrunde verlor Mühlheim 0:1.

Man erinnert sich in Mühlheim nicht gerne an das Hinspiel, das der VfL mit 0:1 verlor. Ausgangspunkt für den spielentscheidenden Treffer war ein mehr als fragwürdiger Freistoß im Mittelfeld, der auf Christian Braun gespielt wurde, der vollendete. Am Ende waren sich damals viele einig, der VfL hätte zumindest eine Punkteteilung verdient gehabt.

Am Samstag werden die Karten neu gemischt. Der VfL hat sich mittlerweile als Aufsteiger zu einem Team entwickelt, das auch von den etablierten Vereinen der Landesliga, zu denen auch der SV Zimmern zählt, ernstgenommen werden muss. Das Spiel auf dem Ettenberg dürfte für beide Teams auch eine Prestige-Angelegenheit sein. Mit einem Torverhältnis von 51:42 steht der VfL im Moment besser da als der SV Zimmern mit 35:29, allerdings hat die Fossé-Elf zwei Begegnungen weniger ausgetragen.

Für Mühlheims Trainer Maik Schutzbach hat die augenblickliche Tabelle nicht den richtigen Aussagewert: „Sie lügt ganz einfach. Zimmern ist der Favorit.“ Er freue sich mit seinem Team aber darauf „sich gegen das Aushängeschild des Fußballbezirks messen zu dürfen“. Mit nur 29 Gegentreffern stellen die Gelb-Schwarzen eine der besten Hintermannschaften der Landesliga. Zudem stellt der SV Zimmern auch eine spielstarke Offensivreihe, die schon mancher Hintermannschaft in der Landesliga das Fürchten gelehrt hat. Torjäger Christian Braun hat bereits 17 Treffer erzielt.

„Sie haben ein hervorragendes Positionsspiel, sind immer in Bewegung. Die Handschrift von Patrick Fossé ist unverkennbar. Wir müssen extrem aufmerksam und diszipliniert agieren“, fordert Mühlheims Coach von seinem Team höchste Konzentration. Wie die Mannschaft auflaufen wird, wollte Maik Schutzbach noch nicht verraten. „Es sind noch einige Fragezeichen auf dem Zettel.“

Beim SV Zimmern fehlen Kapitän Marcel Eisele (Urlaub) und Fabio Liserra (gesperrt).

Die Mühlheimer bestreiten gegen den SV Zimmern ihr insgesamt 144. Landesliga-Spiel. Die Bilanz nach 143 Partien lautet: 43 Siege, 22 Unentschieden, 78 Niederlagen (Torverhältnis: 226:326).