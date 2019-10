VfL Mühlheim schlägt Tübingen mit 4:2

Der VfL Mühlheim hat sein Auswärtsspiel in der Fußball-Landesliga beim SSC Tübingen gewonnen. Dank einer starken zweiten Halbzeit setzte sich der VfL in der Universitätsstadt mit 4:2 (0:2) durch. Damit blieben die Gäste im vierten Spiel in Folge unbesiegt.

SSC-Akteur Abdourahmane Ayanda brachte die Tübinger mit seinem ersten Saisontor nach 26 Spielminuten in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Ayanda per Elfmeter auf 2:0 aus Tübinger Sicht (37). Mit einem Heimsieg hätte der SSC die rote Laterne abgeben und auf Platz 15 klettern können, aber die Mühlheimer drehten das Spiel nach dem Seitenwechsel. „Es war eine sehr schwache erste und eine sehr starke zweite Halbzeit von uns. Bei Tübingen war es genau das Gegenteil“, sagte VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach nach der kuriosen Partie. Nach mehreren guten Aktionen noch vor der Pause fiel der Anschlusstreffer dann in der 48. Minute durch Jonas Kirchner. Die Tübinger, die zuvor schon gegen den SV Böblingen (2:2) eine 2:0-Führung verspielten, hätten nach dem Anschlusstreffer „weiche Knie bekommen“, so der VfL-Coach. Der kurz zuvor eingewechselte Kai Stelter sorgte nur fünf Minuten später für den 2:2-Ausgleich.

Ein erneuter Doppelschlag brachte die Gäste eine halbe Stunde vor Schluss auf die Siegerstraße. Erneut Kirchner (61.) und Stelter per Elfmeter (64.) trafen für den Tabellensiebten. „Beide Elfmeter waren schmeichelhaft“, sagte Schutzbach, dessen Team den Vorsprung nicht mehr aus der Hand gab und den fünften Saisonsieg verbuchte. Tübingen wurde noch mit einem Pfostenschuss gefährlich. „Die erste Halbzeit haben wir verpennt, in der zweiten dann super gespielt“, so der VfL-Coach.