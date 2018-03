VfL Mühlheim misslingt Generalprobe

Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Frühjahrsrunde hat Bezirksliga-Tabellenführer VfL Mühlheim beim südbadischen Verbandsligisten FC Singen 04 eine 0:5 (0:3)-Niederlage einstecken müssen. Die Gastgeber, die vor einem Jahr im Hohentwielstadion noch eine Niederlage einstecken mussten, waren hochmotiviert und wollten unbedingt gewinnen. Den Grundstein dafür legte der Verbandsligist in der ersten halben Stunde durch einen Doppelschlag des Torjägers Abbas Karaki. Das dritte Tor gelang noch vor der Pause Francesco Pierro (37.). Im zweiten Durchgang nutzten die Trainer auf beiden Seiten die Möglichkeit, häufiger als in einem Pflichtspiel erlaubt, auszuwechseln. Während die Mühlheimer ihre Chancen vor dem Singener Tor nicht nutzen konnten, kam der FCS durch Joshua Keller (54.) und Jeton Spahija (84.) zu zwei weiteren Treffern. Die Niederlage für die Mühlheimer fiel insgesamt zu hoch aus.

Die SG Fridingen/Mühlheim hatte bereits am Sonntagabend im Mettnau-Stadion in Radolfzell ein Vorbereitungsspiel gegen den A-Ligisten SG Liggeringen/Güttingen bestritten. Am Ende gewann das Team von Trainer Uwe Braun 1:0. Den Treffer für den B-Ligisten erzielte Daniel Leibinger nach 80 Minuten.

Für beide Teams aus dem Donautal soll am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim SC Wellendingen die Frühjahrsrunde beginnen. Die SG spielt um 13 Uhr gegen die SCW-Zweitvertretung. Der Anstoß in der Bezirksliga ist um 15 Uhr.