Fußball-Landesligist VfL Mühlheim erwartet am Samstag (15 Uhr) auf dem Sportgelände Ettenberg den FC Holzhausen zum Meisterschaftsspiel des 20. Spieltags. Der Gast aus dem Bezirk Nördlicher Schwarzwald ist momentan Tabellendritter, der VfL ist auf Platz fünf. In der Vorrunde unterlag der VfL Mühlheim in Holzhausen 1:3. Der VfL Mühlheim ist seit sieben Spielen ohne Niederlage.

Beim bevorstehenden Top-Spiel denkt man in Mühlheim „an das richtig gute Spiel, das wir in Holzhausen abgeliefert haben“, erinnert sich Spielertrainer Maik Schutzbach. „Wir waren kurz vor einer Überraschung gegen die spielstärkste Mannschaft der Liga.“ Der Mühlheimer Trainer will, dass sein Team selbstbewusst auftritt. Als Tabellenfünfter braucht sich sein Team nicht zu verstecken. Schutzbach ist sich sicher, dass wenn der VfL seine spielerischen Fähigkeiten abrufen kann, „das Team in der Lage ist, einen spielstarken Gegner zu ärgern“. Mit 28 Treffern führt derzeit der Holzhausener Torjäger Janik Michel die Torschützenliste der Landesliga 3 mit vier Toren Vorsprung vor dem Pfullinger Früh an. Schutzbach will aber nicht, dass sich seine Mannschaft ganz auf den Torjäger konzentriert.

David Schmid wird der Mannschaft für längere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Er ist beruflich im Ausland, und auch hinter Spielertrainer Maik Schutzbach steht für den Einsatz ein Fragezeichen. Nicht mit dabei sein wird Leonardo Schillaci, dessen Verletzung noch nicht ausgeheilt ist.