VfL Mühlheim erreicht das Endspiel

Mit viel Glück hat der Bezirksliga-Meister VfL Mühlheim am Mittwochabend durch einen 2:1 (2:0)-Sieg über den SV Villingendorf das diesjährige Finale im Bezirkspokalwettbewerb des Fußballbezirks Schwarzwald erreicht. Am Ende war der Sieg aber aufgrund einer klaren Überlegenheit eine Stunde lang verdient. Finalgegner ist am Donnerstag, 31. Mai, die SpVgg Trossingen. Der Austragungsort ist noch offen.

Gerade einmal 90 Sekunden waren gespielt, als der VfL Mühlheim die erste große Chance ausließ und nach fünf Minuten konnte der starke Gäste-Keeper Florian Harter den zweiten Eckball gerade noch über den Querbalken lenken. Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff und die Führung war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Die Villingendorfer hatten alle Hände voll zu tun und konnten nur gelegentliche Entlastungsangriffe starten. Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste im Anschluss an einen Freistoß zu einer gefährlichen Situation vor dem Mühlheimer Tor. Aber schon im Gegenzug wehrte der Gästetorwart Harter einen Schuss von Mühlheims Kapitän Philipp Wolf bravourös ab.

Die Mühlheimer Führung lag immer wieder mal in der Luft, bis sie endlich Stefan Rebholz nach toller Vorarbeit von Max Drössel gelang. Das 2:0 durch einen aus Gästesicht zweifelhaften Strafstoß nach 40 Minuten war hochverdient.

Die Villingerdorfer, denen in der ersten Hälfte nicht viel nach vorne gelungen war, kamen wie verwandelt aus der Kabine. Nur drei Minuten nach Wiederanspiel kratzte Maik Schutzbach mit viel Übersicht den den Ball gerade noch von der Linie und verhinderte den Anschlusstreffer der Gäste. In der Folge versäumte es der VfL, bei guten Möglichkeiten mit dem 3:0 den Sack zuzumachen.

Die bis dahin größte Chance des SVV vergab Christian Höllerich eine Viertelstunde vor Schluss, als er alleine vor Mühlheims Torwart Becker auftauchte, den Ball aber verzog. In der 87. Minute war es dann soweit: nach einer Flanke von rechts war es der agile Höllerich, der mit einem herrlichen Kopfballtreffer den verdienten Anschlusstreffer erzielte. In der fast siebenminütigen Nachspielzeit berannten die Gäste mit allen Spielern das Mühlheimer Tor. Aber ohne Erfolg.