VfL Mühlheim empfängt Tabellenführer

In der Fußball-Landesliga Württemberg steht am Wochenende der 24. Spieltag an. Am Samstag erwartet der Aufsteiger VfL Mühlheim den Tabellenführer VfL Pfullingen. Die Partie auf dem Sportgelände Ettenberg wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Nach zwei Niederlagen hintereinander und gleichzeitigen Punktgewinnen der Konkurrenten ist das Punktepolster des VfL auf den Abstiegs-Relegationsplatz mittlerweile auf vier Zähler zusammengeschmolzen. Es gilt also, den durchaus möglichen Absturz in die Gefahrenzone zu stoppen. In der Vorrunde in Pfullingen gab es eine unglückliche 2:3-Niederlage, nach dem der VfL Mühlheim zwischenzeitlich sogar 2:1 geführt hatte und das Siegtor der Gastgeber erst in der vierminütigen Nachspielzeit fiel. Das Vorrundenspiel in Pfullingen war gleichzeitig das erste Meisterschaftsspiel des VfL Mühlheim nach der Trennung von Trainer Andreas Probst.

Mit dem VfL Pfullingen kommt ein Top-Team der Landesliga auf den Ettenberg. Der Gast aus dem Bezirk Alb steht nicht umsonst auf Platz eins der Tabelle. Dass allerdings der Gast aus Pfullingen nicht unbesiegbar ist, zeigt die jüngste 0:3-Niederlage am 22. Spieltag bei der SpVgg Holzgerlingen.

Gäste haben stärkste Abwehr

„Wir sind im Abstiegskampf angekommen“, gibt Spielertrainer Maik Schutzbach unumwunden zu. Der Coach hat das Positive aus dem Vorrundenspiel in Pfullingen seinem Team im Training nochmals verinnerlicht für die Partie auf dem Ettenberg. Um nicht weiter in die Gefahrenzone abzurutschen, sollten wieder Punkte eingefahren werden. Gegen den Tabellenführer aus Pfullingen wird dies sicherlich ein schwieriges, aber auch kein gänzlich unmögliches Unterfangen sein.

Der Pfullinger Torjäger Dominik Früh steht mit 29 Treffern auf Rang zwei, Maximilian Bell mit 13 Treffern wird auf Platz 9 der Torjägerliste geführt. Dazu kommt auch, dass der Gast mit 24 Gegentreffern die stabilste Abwehr der Liga präsentiert.

Für die schwere Aufgabe muss Trainer Maik Schutzbach am Samstag erneut auf Spielmacher Andreas Komforth verzichten, der sich geschäftlich in den USA befindet. Zudem wurde in dieser Woche bekannt, dass die beiden Spieler Andreas Leibinger und Leonardo Schilacci aufgrund ihrer schweren Knieverletzungen bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen werden.