VfL Mühlheim empfängt den Aufsteiger SV Wittendorf

Der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim empfängt im letzten Spiel im Kalenderjahr 2019 den SV Wittendorf. Die Partie gegen den Aufsteiger aus dem Bezirk Nördlicher Schwarzwald wird am Sonntag um 14 Uhr auf dem Ettenberg angepfiffen. In der Vorrunde hatte sich der VfL 1:0 durchgesetzt. Für den VfL ist es nach zuvor vier Auswärtsspielen in Folge das erste Heimspiel seit dem 27. Oktober.

Mit dem SV Wittendorf stellt sich der Vorletzte in Mühlheim vor. Der Gast hat von 17 Begegnungen vier gewonnen und elf Spiele verloren. Am vergangenen Sonntag meldeten sich die Wittendorfer aber eindrucksvoll zurück, als sie dem Tabellenzweiten FC Gärtringen beim 2:2 einen Zähler abknöpften.

Der Gast hat bereits 51 Gegentreffer einstecken müssen. Nur zwei Vereine der Liga stehen mit einer schlechteren Abwehr als Wittendorf da. Der SV Wittendorf setzt vor allem auf seinen Torjäger Henry Seeger, der mit seinen elf Treffern in der Torjäger-Liste auf Rang fünf geführt wird. Einen Platz besser als der VfL-Torjäger Maximilian Bell mit seinen zehn Toren.

„Das durch den 5:2-Sieg beim SV 03 Tübingen wiedergewonnene Selbstvertrauen, besonders auch der beiden Torschützen Maximilian Bell und Max Drössel, sollte uns gut tun. Ich hoffe, dass es am Sonntag den ersten Sieg in dieser Saison auf dem Ettenberg geben wird“, sagt VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach. Wittendorf hat auswärts bisher erst vier Punkte geholt.

Trotz der unterschiedlichen Tabellenstände will der Mühlheimer Coach nicht von einer leichten Aufgabe reden. „In der Klasse kann jeder jeden besiegen“, ist die Maxime von Schutzbach. Die Personalie sei derzeit kein großes Thema, sagt der Spielertrainer. Es seien verschiedene Aufstellungsvarianten möglich. „Wenn wir drei Punkte einfahren, können wir getrost in den Weihnachtsurlaub gehen“, meint Schutzbach.