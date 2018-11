VfL Mühlheim braucht im Kellerduell einen Heimsieg

Zum letzten Vorrunden-Heimspiel erwartet der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim am morgigen Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Sportgelände Ettenberg den Vorletzten SpVgg Holzgerlingen. Der Gast steht mit 13 Punkten auf einem Abstiegsplatz, Gastgeber VfL Mühlheim mit 15 Zählern auf dem Relegationsplatz. Das Ergebnis der Begegnung hat für beide Teams große Bedeutung.

Die Gäste von der SpVgg Holzgerlingen haben die vergangene Landesliga-Saison als Fünfter abgeschlossen, sind aber in der laufenden Runde noch nicht in die Gänge gekommen. So gab es Anfang Oktober auch einen überraschenden Trainerwechsel. Jetzt hat in Holzgerlingen Martin Oßwald das Sagen. Unter ihm hat der Gast in den vergangenen vier Begegnungen zehn Punkte gesammelt.

Auch die Leistungen des VfL Mühlheim haben zuletzt gestimmt. In Bösingen (2:1) und in Ofterdingen (3:1) gab es Auswärtssiege. Der 1:3-Heimniederlage zwischen diesen beiden Erfolgen gegen den Spitzenklub SV Böblingen trauert man nicht mehr nach. „Das haben wir abgehakt.“ Für Spielertrainer Maik Schutzbach hat die momentane Landesliga-Tabelle nur wenig Aussagekraft: zum Tabellensiebten SV 03 Tübingen sind es gerade einmal vier Zähler Abstand.

Mit der SpVgg Holzgerlingen kommt ein Team auf den Ettenberg, das der Mühlheimer Coach als einen selbstbewussten Gegner einschätzt und einordnet, „der uns nichts schenken und alles abverlangen wird.“ Für ihn stehen beide Teams unter Druck. Auch der Gast kann in der aktuellen Tabelle nur mit einem Sieg etwas bewegen. Für den VfL ist wichtig, wieder einmal ein Heimspiel zu gewinnen. Aber es müsse am Sonntag dazu alles zusammenpassen, ist Maik Schutzbach sicher.

Der Trainer kann für die Aufstellung fast „aus dem Vollen“ schöpfen: Tim Specker ist allerdings nach wie vor verletzt. Hinter Stefan Rebholz ist noch ein Fragezeichen, Kapitän Philipp Wolf ist wieder einsetzbar. Auch der zweifache Torschütze vom Ofterdinger Spiel, Max Drössel, ist am Sonntag mit dabei, bevor er wieder studienbedingt ausfallen wird. Schutzbach: „Wir haben gut trainiert und hoffen, den Lohn mit drei Punkten einfahren zu können.“