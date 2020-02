VfL Mühlheim besiegt Gutmadingen 5:0

Der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim hat am Fasnetsamstag auf dem Kunstrasenplatz in Möhringen sein letztes Testspiel vor dem Start in die Frühjahrsrunde gegen den südbadischen Landesligisten FC Gutmadingen hoch mit 5:0 (3:0) gewonnen. Der VfL Mühlheim hatte in diesem Freundschaftsspiel vor allem in den ersten 45 Minuten deutliche Vorteile. Beim FC Gutmadingen klappte im Spiel nach vorne nicht allzu viel.

Die insgesamt flotte Partie hatte noch nicht richtig begonnen, da lag der VfL Mühlheim durch seinen Kapitän Philipp Wolf schon in Führung, als er sich den Ball schnappte und dem FCG-Keeper Jaensch keine Chance ließ. Im weiteren Verlauf bestimmte der VfL Mühlheim das Geschehen. Oft schon im Mittelfeld störten die Donaustädter das ungenaue Passspiel der Gutmadinger und hatten dadurch deutlich mehr Spielanteile. Als der junge Jonas Kirchner nach einer halben Stunde gleich zweimal seine Schnelligkeit im Angriff eiskalt ausnutzte und zwei herrliche Treffer zur Halbzeit-Führung von 3:0 erzielte, war der VfL Mühlheim klar auf der Siegerstraße.

Nach dem Seitenwechsel lief es bei beiden Teams zunächst nicht mehr so gut. Beim FC Gutmadingen, der mit zwei kompletten Mannschaften angereist war, machte sich das Auswechseln negativ bemerkbar. Die Bemühungen, das Mühlheimer Tor in Gefahr zu bringen, blieben oft schon durch die gute Abwehrarbeit der Mühlheimer im Ansatz stecken. VfL-Torjäger Maximilian Bell nutzte zwei schnelle Angriffe zum verdienten 5:0-Sieg. Der FC Gutmadingen hatte im ersten Durchgang bei einem VfL-Angriff großes Glück, als der Ball statt ins Tor, an den Pfosten ging.

„Besonders in der ersten Hälfte haben wir uns gegen einen dominanten Gegner schwer getan. Vor allem im Spiel mit dem Ball kamen wir über Ansätze nicht hinaus“, konnte der Gutmadinger Trainer Steffen Breinlinger die Leistung seines Teams nur schwer verdauen. Zwei Wochen vor dem ersten Punktspiel macht dem FC vor allem das Defensivverhalten (13 Gegentore in den vergangenen drei Testspielen) noch große Sorgen.