VfL beendet Saison mit Derby gegen Rottweil

Mit dem Lokalderby VfL Mühlheim gegen FV 08 Rottweil schließen beide Teams am Samstag die Saison in der Fußball-Landesliga Württemberg, Staffel 3, ab. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Für beide Mannschaften ist die Saison gelaufen. Doch so will der Mühlheimer Spielertrainer Maik Schutzbach die Ausgangslage nicht sehen. Für ihn und sein Team gilt es, mit einem Sieg vor heimischem Publikum die Spielrunde erfolgreich zu beenden. In der Vorrunde gab es in Rottweil ein 2:2.

Die Gastgeber nehmen momentan mit 41 Punkten den achten Tabellenplatz ein. „Unser Ziel ist noch gleich wie vor einer Woche. Wir wollen die 41-Punkte-Grenze kappen“, gibt Trainer Maik Schutzbach die Order vor. Es wäre dann eine neue Bestmarke für den VfL in der Landesliga.

Wenn es auch um nichts mehr geht, die jüngste 3:4-Niederlage in Holzgerlingen wurmt den Trainer. Auch der FV 08 Rottweil, der im vergangenen Sommer zusammen mit Gastgeber Mühlheim aufgestiegen ist, war am vergangenen Wochenende unter den Verlierern. Gegen den Mitauf- und Mitabsteiger SG Ahldorf/Mühlen gab es vor einer Woche eine 2:3-Heimniederlage, die beim FV 08 Rottweil für Zündstoff gesorgt hat. Damit rutschte man wieder auf den letzten Platz ab.

VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach kann für das letzte Saisonspiel zwar nicht aus dem Vollen schöpfen, ist aber zuversichtlich, ein spielstarkes Team ins Rennen schicken zu können, das an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen kann. Mit dem letzten Spieltag läuft auch die Sperre von zwei Spielen von Leon Waizenegger für die rote Karte aus dem Spiel in Fridingen gegen den TSV Ofterdingen ab.

Mit dem achten Platz in der Tabelle darf der VfL Mühlheim zufrieden sein. Nicht jeder hat dies dem Team um Spielertrainer Maik Schutzbach zugetraut. Die VfL-Fußballer haben mit zum Teil guten, überdurchschnittlichen Leistungen aufgewartet und mit ihrem offensiven Spiel viel für ihr Image getan. Ein Heimsieg zum Abschluss wäre für die Stimmung noch einmal gut.