VfL ärgert sich über Absage – Großmann kommt vom SVW

Freunde hat sich der Fußball-Bezirksligist SG Aichhalden/Rötenberg am Montag mit der Spielabsage des Nachholspiels beim Tabellenführer VfL Mühlheim keine gemacht. „Niemand hat angerufen. Wir wurden über die Internetseite Fussball.de informiert. Ein treuer Fan aus Seitingen hat es als Erster gemerkt“, sagt der ehemalige VfL-Abteilungsleiter Jürgen Buhl zur Absage, die in Mühlheim aber niemand wirklich versteht.

Die SG Aichhalden/Rötenberg hat neben der Bezirksliga-Mannschaft noch zwei weitere Teams im Spielbetrieb, die am Maifeiertag nicht im Einsatz waren. Aus diesen beiden Teams hätte man am 1. Mai die Mannschaft auffüllen können, um eine spielfähige Mannschaft ins Donautal zu schicken.

Aber die SG wählte scheinbar lieber den bequemeren Weg und sagte das Spiel ganz einfach ab – auch um einer saftigen Niederlage zuvorzukommen. Da der Mühlheimer Stadionsprecher am Sonntag beim 2:0 gegen den SV Gosheim auf das Spiel in Fridingen hingewiesen hatte, war –auch aufgrund der Vorschau in dieser Zeitung – eine größere Anzahl Fans in Fridingen und wollten den VfL spielen sehen. „Solche Mannschaften haben in der Bezirksliga überhaupt nichts zu suchen. Die steigen zurecht ab“, war nicht nur einmal der verärgerte Kommentar der Fans über den Tabellenvorletzten. (ly)

In einer Liga werden Mühlheim und Aichhalden/Rötenberg wahrscheinlich sowieso nicht mehr spielen. Bei elf Punkten Vorsprung steuern die Donaustädter zielstrebig in die Fußball-Landesliga. Abseits des Platzes werden die Vorbereitungen für die neue Saison getroffen. Nach den bereits feststehenden Verstärkungen Markus Gerstner und Andreas Leibinger (SV Gosheim) wird auch Michael Großmann (SV Wurmlingen) nach Mühlheim wechseln. Das sagte Trainer Andreas Probst. Zudem sei der Verein in Gesprächen mit einem Oberliga-Spieler. Eine Zusage von dem Akteur der TSG Balingen liege aber noch nicht vor. Aus der Jugend werden einige Akteure in den Aktiven-Bereich aufrücken. Probst räumt zunächst Jan Kupferschmid, Simon Bauer und Leonardo Schillaci Chancen ein, sich beim zukünftigen Landesligisten durchzusetzen. Mit den Neuzugängen will Mühlheim den Kader breit und hochwertig aufstellen. Mit vielen, möglichst gleichwertigen Alternativen soll verhindert werden, dass der VfL eine Liga höher schnell arg in Bedrängnis gerät. Das Ziel von Probst ist es, den VfL in der Landesliga zu etablieren. (maj)

Mit einem ähnlich gelagerten Problem wie der VfL Mühlheim am Montag wird aber auch in der untersten Spielklasse, der Kreisliga C 3 gekämpft. Jetzt hat sich der zuständige Staffelleiter, Roger Fischinger, zu Wort gemeldet. Nach seinen Einschätzungen sagen Gegner des SV Spaichingen ihre Partien gegen den Spitzenreiter auch mit der Begründung „mangels Spieler“ ab. Vom Sportgericht wird das nicht ausgetragene Duell dann 0:3 gewertet. „Seid fair gegenüber dem Gegner“, sagt Fischinger und schreibt es den Vereinen ins Stammbuch. „Wie wäre es bei euch, wenn Woche für Woche Spiele abgesagt würden“, fragt der Harthausener Staffelleiter. (ly)

Beim FC Brigachtal, Liga-Konkurrent des SV TuS Immendingen, des SV Geisingen und des FC Gutmadingen in der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald, hat Trainer Werner Bucher für die zweite Saison bereits verlängert. Beim Verein freut man sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Trainer. (hgb)