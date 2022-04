Verein blickt auf ein schwieriges Jahr zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der VfL Mühlheim hat am Freitag, den 25. März die satzungsgemäße Hauptversammlung für das Vereinsjahr 2021 durchgeführt. Im Bericht von Florian Rometsch blickte der Verein auf ein schwieriges Jahr zurück. Geprägt von der Corona-Pandemie wirkte sich der Schwund von Mitgliedern und auch Sportlern nicht nur im Sporthausbetrieb, sondern auch in der teilweise durchwachsenen sportlichen Leistung aus. Das Ziel des VfL ist es daher, den Fokus auf den Zusammenhalt und die Jugendarbeit zu verstärken. „Es muss wieder Spaß machen, auf den Ettenberg zu kommen“ so der nun vom Amt zurückgetretene ehemalige Vorsitzende Florian Rometsch, der sich neben Aline Schutzbach nicht weiter für das Amt des Vorsitzenden hat aufstellen und wählen lassen.

Im Bericht von Finanzvorstand Volker Rothenburg war erkennbar, dass der Verein solide wirtschaftet und auch an die Zukunft denkt. Es wurden Finanzmittel für notwendige Renovierungen und Darlehenstilgungen zurückgelegt. Entlastet wurde die Vorstandschaft durch den Bürgermeistervertreter Rainer Langeneck, der in Abwesenheit von Bürgermeister Jörg Kaltenbach lobende Worte für den Verein fand. Auch der Ehrenvorsitzende Jürgen Rometsch, der das Amt des Vorsitzenden 26 Jahre ausgeübt hatte, fand positive Worte, dass es nicht nur für den VfL, sondern für viele andere Vereine eine schwierige Zeit war und sich die Gesellschaft im Wandel befindet. Daher „müsse jeder helfen, wo er kann“ so der Vorsitzende Oliver Becker in seiner abschließenden Zusammenfassung und dem Ausblick. Der Verein konnte mit Marco Reizner ein neues Vorstandsmitglied präsentieren, der das Amt von Lukas Kalmbach als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Auch neu im Amt ist Andreas Schleicher als Vorstand Wirtschaftsbetrieb, der aus der Position des Stellvertreters nun das Amt von Lukas Huber hauptverantwortlich übernimmt.

Veit Irion wurde als Schriftführer für weitere zwei Jahre gewählt. Der Verein ist mit Volker Rothenburg und Oliver Becker geschäftsfähig, die Suche nach Ersatz für Florian Rometsch und Aline Schutzbach wird vorerst weitergeführt. Im Hintergrund wird der Verein aber an einem Umbruch und einem neuen Konzept arbeiten, um viele fleißige Helfer für den Verein zu gewinnen. Es geht nicht mehr nur darum, in einem Amt zu sein. Das Interesse im Ehrenamt zu arbeiten wird sicherlich nicht wachsen die kommenden Jahre.