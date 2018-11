Verdiente Musiker beim Jahreskonzert geehrt

Die Musikkapelle Stetten hat das Jahreskonzert am Wochenende dazu genutzt, verdiente Mitglieder für ihr langjähriges und verdienstvolles Mitwirken zu ehren.

Die stellvertretende Kreisvorsitzende des Blasmusik-Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen, Lisa Locher, zeichnete die Querflötistin Marina Müller für ihre zehnjährige aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Bronze aus. Mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für seine 50-jährige Tätigkeit ehrte die Vize-Kreisvorsitzende Hubert Leibinger (Tenorhorn) aus. Hubert Leibinger ist seit 2008 Ehrenmitglied der Kapelle und ist, nach Aussage des Vorsitzenden Roland Buschle, eine der wichtigsten Personen beim Kesselbachfest. Eine besondere Ehrung an diesem Abend ging an Manfred Schmuck. Er wurde vom Vorsitzenden Roland Buschle zum Ehrenmitglied der Stettener Musikkapelle ernannt. Das neue Ehrenmitglied ist jetzt 42 Jahre aktives Mitglied und seit seinem Eintritt als Posaunist aktiv. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgte im Vorstand einstimmig. Ein Präsent fürs Bestehen des D1-Lehrgangs erhielten Leonie Andrasi (Klarinette), Leonie Lux und Tabea Jakubik (beide Querflöte) aus der Hand des Musikfreunde-Vorsitzenden Mark Pusch.