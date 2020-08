Verbandspokal: VfL Mühlheim fegt Klassenkameraden aus Holzgerlingen vom Ettenberg

(ly/rosp) – Seit Samstag rollt der Ball im Württembergischen Verbandspokal wieder. Die SpVgg Trossingen empfing den FC Gärtringen, der SC 04 Tuttlingen musste in Deckenpfronn ran und der VfL Mühlheim empfing Ligakonkurrenten SpVgg Holzgerlingen. Jubeln konnte von den drei Mannschaften aus dem Landkreis allerdings nur eine.

Das Duell der beiden Landesligisten VfL Mühlheim und SpVgg Holzgerlingen in der ersten Runde um den Württembergischen Verbandspokal gewann der VfL Mühlheim klar mit 5:0 (2:0). Spieler des Tages war der nach langer Verletzungspause erstmals wieder eingesetzte Andreas Leibinger, der vier der fünf VfL-Treffer erzielte. Den fünften Treffer steuerte der eingewechselte Max Drössel kurz vor Spielende bei. Mit diesem Heimsieg überstand der VfL Mühlheim als Einziger der drei Landesligisten aus dem Kreis die erste wfv-Verbandspokalrunde.

Gastgeber VfL Mühlheim nahm vom Anpfiff an das Spiel in die Hand. Dazu kam das frühe Führungstor. Nach einer Viertelstunde war das Pokalspiel bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem 2:0 fast schon entschieden. Die Gäste aus Holzgerlingen versuchten zwar, entgegen halten zu können. Aber außer drei brenzliger Situation vor dem VfL-Tor gelang den Gästen relativ wenig. Den Gastgebern gelang es immer wieder, durch schnellen Gegendruck in Ballbesitz zu kommen. Mit dem Führungstor nach vier Spielminuten zeigte die Gästeabwehr ihre Anfälligkeit. Zur Pause konnte Holzgerlingen froh sein, nicht schon höher im Rückstand zu liegen.

Mit dem frühen 3:0 nach Seitenwechsel war die Partie endgültig entschieden. In der Folge bestimmte der VfL das Geschehen. Die Holzgerlinger konnten kaum einmal im zweiten Durchgang vor dem VfL-Gehäuse eine brenzlige Situation herausspielen. Konditionsmängel waren beim Gast unübersehbar. Am Ende waren die Gäste mit den fünf Toren noch gut bedient. Dreimal konnte der Keeper gerade noch retten. Fast wäre Leon Waizenegger bei einem Eckstoß das „Tor des Tages“ gelungen, als sein raffiniert getretener Ball das Torkreuz streifte.

VfL-Trainer Maik Schutzbach war nach der guten Partie mit seiner Elf hochzufrieden. „Wir dürfen aber nächste Woche nicht nachlassen, wenn wir die dritte Runde erreichen wollen. Der Sieg war eine Gemeinschaftsleistung des Teams.“

VfL Mühlheim: Robin Staiger, Maik Schutzbach (ab 32. Minute Sören Lurz), Andreas Komforth, Philipp Wolf, Marc Bippus (60. Max Drössel), Lukas Tobias Kalmbach (71. Jonas Kirchner), Leon Waizenegger, Andreas Leibinger, Maximilian Bell, Simon Bauer, Marcel Schilling (55. Jan Kupferschmid). – Tore: 1:0 (4. Minute), 2:0 (13.), 3:0 (53.), 4:0 (68.) alle Andreas Leibinger, 5:0 (86.) Max Drössel. – Schiedsrichter: Sebastian Flegl (Unterjesingen/Tübingen). – Gelbe Karten: 2/3. – Zuschauer: 150.

SpVgg Trossingen – FC Gärtringen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (21. Minute) Maikel Boric, 0:2 (48./Elfmeter) Besim Ramadani. – Schiedsrichter: Maurice Rummel. – Zuschauer: 125. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Gärtringen (33.) und Trossingen (56./Emanuel Alexi).

Trossingen hatte früh im Spiel mehrere gute Chancen auf den Führungstreffer, geriet nach der ersten wirklich guten FC-Aktion in der Offensive allerdings in Rückstand. „Wir haben die besseren Chancen gehabt, diese aber kläglich vergeben“, haderte SpVgg-Trainer Andreas Probst nach dem Spiel. Nach einem erneuten Foulspiel an den auffälligen Emanuel Alexi musste Gärtringen in Unterzahl klarkommen, stellte aber dennoch kurz nach der Pause per Strafstoß auf 0:2.

Danach waren die Hausherren wieder am Zug – zwei schwerwiegende Entscheidungen zugunsten des FCG verhinderten dann eine enge Schlussphase. Vladimir Biller markierte im Duell mit Gästetorwart Jasar Köymen das vermeintliche 1:2, das vom Linienrichter wegen Foulspiels des Trossingers aber aberkannt wurde. „Beide haben gezogen“, ärgert sich Probst über die Entscheidung.

Auch sein Team spielte nicht mit elf Akteuren zu Ende. Wegen Meckerns sah Alexi gelb, wenig später stellte ihn Schiedsrichter Maurice Rummel wegen einer Schwalbe vom Platz. Somit kam für die Trossinger am Samstag bei anspruchsvollen Temperaturen einiges zusammen. Das Fehlen von elf Spielern will der SpVgg-Coach nicht als Ausrede nutzen, auch wenn es unwahrscheinlich sei, dass es diese Kaderzusammensetzung nochmal gebe. Im Großen und Ganzen konnte Probst mit der Leistung seines Aufgebots zufrieden sein.

SV Deckenpfronn – SC 04 Tuttlingen 5:1 (2:1). – Tore: 0:1 (26. Minute) Laurent Sterling, 1:1 (40.) und 2:1 (43.) beide Nathanael Bürkle, 3:1 (58.) Timo Tropsch, 4:1 (75.) Dustin Kappus, 5:1 (87.) Timo Tropsch. – Schiedsrichter: Jan Streckenbach. – Zuschauer: 123. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für SC-Torwart Andrei-Alexandru Burdun (50.). „Das war eine naive Leistung“, sagt SC-Trainer Andreas Keller nach dem Ausscheiden aus dem Verbandspokal bei Bezirksligist SV Deckenpfronn deutlich. Dabei brachte Laurent Sterling die Donaustädter nach knapp einer halben Stunde in Führung.

„Wir hatten bis zum 1:1 alles im Griff. Wir schenken das 1:1 her und kurz danach das 1:2, obwohl wir die erste Halbzeit absolut im Griff hatten.“ Die Naivität bezieht der Coach hauptsächlich auf den zweiten Durchgang. Hinzu kam in der 50. Minute der Platzverweis für Schlussmann Andrei-Alexandru Burdun. Keller musste reagieren und brachte Torwart Michael Hetzel für Franklin Diomed Ymele.

Drei weitere Male kam der Bezirkspokalsieger im Laufe der zweiten Spielhälfte zum Torerfolg. „Wir haben uns unter dem Strich selber geschlagen.“ Auch bei den Tuttlingern fehlten mehrere Akteure angeschlagen oder verhindert. Im letzten Vorbereitungsspiel (Sonntag, 15 Uhr, gegen den FV Marbach) vor dem Rundenstart, wird sich das Tuttlinger A-Team somit wieder steigern wollen, um dann beim VfL Nagold erfolgreich in die Landesliga-Saison zu starten.