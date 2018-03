VdK Ortsverband Mühlheim feiert 70-jähriges Bestehen

Der VdK-Ortsverband Mühlheim und Stetten hat bei seiner Hauptversammlung seinen Vorstand bestätigt. Die Ortsgruppe will sich für Barrierefreiheit einsetzen.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen: Vorsitzender bleibt Gerhard Rückert, sein Stellvertreter ist Gebhard Waizenegger. Kassenverwalterin ist Gertrud Rückert, Protokollführerin Elisabeth Weiss und Frauen-Vertreterin Erika Menean. Ausschussmitglieder sind Ludwig Henninger, Dieter Schallehn und Heinz Schänzel. Die Kasse prüfen weiter Herbert Brandstätter und Michael Weiler.

Der Vorsitzende Gerhard Rückert ließ die Anwesenden bereits bei der Begrüßung wissen: „Wir, der VdK, feiern dieses Jahr das 70-jährige Jubiläum.“ Im Rückblick ließ der Vorsitzende wissen, dass man im vergangenen Jahr einigen Mitgliedern bei ihren Problemen habe beistehen und helfen können. Rückert selbst war rege im Kreisverband tätig. Derzeit zählt der VdK-Ortsverband 121 Mitglieder. Es sei nach wie vor das Bestreben des Sozialverbandes, für die Mitglieder „nach besten Kräften“ da zu sein.

Die Kinder- und Altersarmut nehme immer mehr zu. Hier habe man eine große Verantwortung. Ankämpfen wolle man auch mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für die Barrierefreiheit. Auch hier gebe es noch viel zu tun. Die Frauenvertreterin Erika Menean hatte neun über 75-jährige Mitglieder besucht, was bei den besuchten Mitgliedern gut angekommen sei.

Abschließend richtete Vorsitzender Gerhard Rückert an die Versammlung den Appell, dass sich in Zukunft einige Mitglieder für die Ehrenämter im Ortsverband zur Verfügung stellen sollten. Als nächsten gemeinsamen Termin kündigte Rückert das traditionelle Wildessen am 1. Juli im Gasthaus „Hirsch“ an.