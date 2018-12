Valentin Klüppel gewinnt Mehrkampf-Meisterschaft

Mit mehr als 60 Teilnehmern hat die Schwimmabteilung der TG Tuttlingen bei den Mehrkampf-Vereinsmeisterschaften im Mühlheimer Hallenbad eine Rekordbeteiligung verzeichnet. Jeder Teilnehmer musste jeweils 40 Meter Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil schwimmen. Die Zeiten wurden addiert und dadurch die Gesamtsieger ermittelt.

Die Altersspanne reichte von der fünfjährigen Olivia Kempf bis zum 56-jährigen Trainer Marc Richtenstein, der sich noch einmal der Konkurrenz stellte. Mit zahlreichen Eltern und dem Kampfgericht tummelten sich rund 100 Personen im Mühlheimer Hallenbad und sorgten für eine ausgezeichnete Stimmung.

Die Spannung war bereits vor den Wettkämpfen groß. Titelanwärter gab es sowohl im weiblichen wie auch im männlichen Starterfeld einige. Bei den extrem kurzen Strecken haben der Start und die Wenden eine hohe Bedeutung. Am Ende entscheiden oft nur Zehntelsekunden.

Annika Vogt gewinnt bei ihrem Sieg drei Disziplinen

Bei den Jungs gab es in jeder Lage einen anderen Sieger. Schnellster Schmetterling-Schwimmer war Franco Petrella, über die Rückenstrecke erzielte Marcello Krahfost die schnellste Zeit, Valentin Klüppel erreichte im Brustschwimmen als Erster das Ziel und Eric Diener gewann die Freistil-Wertung. Entscheidend waren für den Gesamtsieg die Zeitabstände. In der Addition aller Zeiten hatte schließlich Valentin Klüppel etwas überraschend die Nase vorne und holte sich zum ersten Mal den TG-Vereinsmeistertitel. Mit der Gesamtzeit von 1.39,89 Minuten unterbot er zudem die Siegerzeiten der Vorjahre.

Titelverteidiger Tim Schmidt belegte in 1.40,53 den zweiten Rang und verbesserte seine Zeit aus dem vergangenen Jahr um eine Hundertstelsekunde. Zum dritten Mal in Folge auf dem Treppchen stand Eric Diener. Nach dem zweiten Platz 2016 und Platz drei im darauf folgenden Jahr wurde er in diesem Jahr wieder Dritter und steigerte seine Gesamtzeit um eineinhalb Sekunden.

Bei den Mädchen waren mit Mareike Haller und Annika Nitsch die Erst- und Zweitplatzierten der vergangenen Jahre nicht am Start. Die erst 14-jährige Annika Vogt überzeugte und setzte sich klar gegen zahlreiche ältere Konkurrentinnen durch. Sie schwamm dreimal die schnellste Zeit. Nur über 40 Meter Brust wurde mit Nathalie Kurz eine andere Siegerin gekürt. Somit hatte Annika Vogt am Ende über drei Sekunden Vorsprung auf Annika Siedler, die bereits im dritten Jahr in Folge auf dem Siegerpodest stand. Platz drei belegte Nathalie Kurz.