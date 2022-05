Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Gaststätte auf der Grabenstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 9 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Wirtschaft. Das berichtet die Polizei in einem Schreiben.

Im Gastraum brachen die Täter zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Schadenshöhe am Einstiegsfenster dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen. Der Polizeiposten Mühlheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Gaststätte bemerkt haben, sich unter Telefon 07463/996 10, zu melden.