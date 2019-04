Tourismus im Donautal boomt weiter

Der Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg (GVV) hat im Gasthaus „Krone“ in Mühlheim zur Vermieterversammlung eingeladen. GGV-Vorsitzender, Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger, konnte als Hauptredner Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland GmbH – Marketing und Tourismus, gewinnen. Waizenegger dankte allen Vermietern und der Gastronomie, die Übernachtungsmöglichkeiten sowie Dienstleistungsangebote als wichtige Voraussetzung für den Tourismus bereitstellten.

Derzeit sind dem GVV elf Gasthäuser, 19 Vermieter von Ferienwohnungen und vier Vermieter von Privatzimmern aus Bärenthal, Buchheim, Fridingen, Irndorf, Kolbingen, Mühlheim und Renquishausen als Mitglieder beigetreten.

Andreas Hässler von der Verwaltung stellte in seinem Rechenschaftsbericht die Übernachtungszahlen vor. Eine Steigerung von über sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr konnte der Verband vermelden. Insgesamt wurden 18 529 Übernachtungen gebucht (17 384 im Jahr 2107). Dabei seien nur Gasthäuser, Pensionen oder Privatpersonen aufgelistet, die mehr als zehn Betten zur Verfügung stellen. Somit sei die Zahl der Übernachtungen in Wirklichkeit doch beträchtlich höher. Mit Werbemaßnahmen in der lokalen Presse und überörtlichen Zeitschriften wurden die Übernachtungsmöglichkeiten aufgezeigt und beworben.

Walter Knittel berichtete in seinem Vortrag „Neues aus dem Donaubergland“ über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch gemeinsame Auftritte und Internetpräsenz. „Der Boom vom Wandern und Radfahren hält an“, sagte Knittel. Der Tourismus im Landkreis Tuttlingen und beim Donaubergland entwickle sich dynamisch. Erstmals wurden im Landkreis die Zahl von 300 000 Übernachtungen geknackt, so Knittel. „Der Tourismus ist die Wirtschaftsform im 21. Jahrhundert“, sagte Knittel und fügte hinzu, dass dies nur möglich sei, wenn auch die entsprechende Infrastruktur vorhanden und bekannt sei.

Unterkunftssuche per Smartphone

Eine Online-Buchbarkeit sei in der heutigen digitalen Welt unerlässlich. „Ein Radfahrer schaue vor Ort auf sein Smartphone, wo er die nächstgelegene, günstige Übernachtung finden und sofort buchen kann.“ Die Donaubergland biete deshalb mit einem externen Dienstleister alle Möglichkeiten an, die Übernachtungsmöglichkeiten zentral zu steuern. Hierbei komme den Gastgebern eine überregionale Präsenz in Ferien- und Freizeitportalen zugute. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die Vernetzung von Rad- und Wanderwegen sei für eine Tourismusförderung von immenser Bedeutung. Hier könne die Donaubergland für die Vermieter Unterstützung und Begleitung anbieten.