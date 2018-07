Timo Weber und Gerwin Klose nehmen die Arbei als neue Pfarrer in Mühlheim auf

Die Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg, der die katholischen Kirchengengemeiden St. Maria Magdalena Mühlheim mit Filialgemeinde St. Michael Neuhausen, St. Nikolaus Stetten, St. Martinus Fridingen, St. Peter Irndorf, Erlöser Jesus Christus Kolbingen und St. Stephanus Renquishausen angehören, hat in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena Mühlheim, ihre beiden neuen Pfarrer Timo Weber und Gerwin Klose in einem fast zweistündigen feierlichen Gottesdienst in der übervollen Stadtpfarrkirche festlich in ihr neues Amt eingeführt. Die feierliche Verpflichtung hat Dekan Matthias Koschar aus Tuttlingen vorgenommen. An dem festlichen Gottesdienst nahmen 16 Priester und Diakone aus der ganzen Region und aus dem früheren Wirkungskreis der neuen Pfarrer teil. Der Gottesdienst wurde vom Projektchor der Seelsorgeeinheit, von der Mühlheimer Organistin Dr. Mayer und der kleinen Besetzung der Stadtkapelle Mühlheim mitgestaltet. (ly)