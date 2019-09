Tim Specker rettet Mühlheim einen Punkt

Der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim tut sich auf eigenem Platz schwer. Auch im dritten Heimspiel gab es keinen Sieg. Gegen den SV Seedorf rettete der VfL nach einem 1:3-Rückstand mit dem 3:3 aber einen Punkt.

Lange Zeit plätscherte die Partie vor sch hin, gute Chancen blieben Mangelkware. Erst nach 20 Minuten gab es die erste Möglichkeit für den VfL, als ein Flankenlauf auf der rechten Seite gelang. Doch schon im Gegenzug knallte der Seedorfer Timmy Haag den Ball ans linke Torkreuz. Im Mittelfeld machte sich auf Mühlheimer Seite das Fehlen von Andreas Komforth, dessen Ideen vermisst wurden, bemerkbar. Kurz vor dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters aus dem Allgä war es Torjäger Stelter, der seinen gefährlichen Schuss aufs Seedorfer Tor aber knapp verzog.

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, kam Bewegung ins Spiel. Der Seedorfer Link fasste sich aus 25 Metern ein Herz und sein Knaller schlug unhaltbar unter der Latte zum 0:1 ein. Der VfL war nur kurz geschockt. Spielertrainer Schutzbach blies zum Gegenangriff und keine zwei Minuten später hieß es 1:1, als Schutzbach einen Eckstoß gefühlvoll auf den nach einer vierwöchigen Verletzungspause erstmals wieder spielenden Leon Waizenegger servierte, der aus drei Meter dem Seedorfer Keeper per Kopfball keine Chance ließ.

In der Folge hatten beide Seiten Chancen auf ein weiteres Tor. Nach einer Stunde konnten die Seedorfer gerade noch den Ball von der Linie bugsieren. Auf der Gegenseite machten es die Gäste besser, als der eingewechselte Ritzel einen abgeblockten Ball an Freund und Feind vorbei zum 1:2 ins Netz setzte. Und fünf Minuten später nutzten die Gäste einen Mühlheimer Stellungsfehler in der Abwehr zum 1:3 aus.

Die Einheimischen ließen die Köpfe aber nicht hängen. Sie drängten nun auf eine Resultatsverbesserung. Sieben Minuten vor dem Ende war es der eingewechselte Bippus, der einen von der Abwehrmauer abgeblockten Ball aus zehn Meter halbhoch zum 2:3-Anschlusstreffer ins Tor drosch. In der 89. Minute war es dann der ebenfalls eingewechselte Tim Specker, der mit einem herrlichen Kopfball das verdiente 3:3 erzielte.

Trainerstimmen

VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach: „Gottseidank haben wir noch das 3:3 geschafft. Meine Mannschaft hat Charakter gezeigt und sich nach dem 1:3-Rückstand nicht hängen lassen. Es ist für mich ein gewonnener Punkt.

Seedorfs Spielertrainer Tobias Bea: „Ich bin zufrieden, wie wir aufgetreten sind. Es ist allerdings bitter, wenn man zehn Minuten vor Schluss 3:1 führt und dann mit einem Punkt zufrieden sein muss.“

VfL Mühlheim: Robin Staiger, David Schmid, Max Drössel, Sebastian Gleich (ab 82. Minute Jannik Mauch), Maik Schutzbach (64. Marc Bippus), Simon Bauer, Kai Stelter (82. Tim Specker), Philipp Wolf, Leon Waizenegger, Maximilian Bell (64. Arthur Drozzinin), Jonas Kirchner.

SV Seedorf: Fabian Dittmer, Sebastian Heim, Yannick Scheck, Tobias Bea, Tobias Heizmann, Timmy Haag, Max Schneider (ab 56. Minute Tom Ritzel), Jonas Haag, Julian Link, Darius Gutekunst (87. Mario Grimmeisen), Marco Lenz.

Schiedsrichter: Roman Braukmann (Deuchelried/Wangen). - Torfolge: 0:1 (47. Minute) Julian Link, 1:1 (49.) Leon Waizenegger, 1:2 (68.) Tom Ritzel, 1:3 (73.) Tobias Heizmann, 2:3 (83.) Marc Bippus, 3:3 (89.) Tim Specker. - Zuschauer: 200. - Gelbe Karten: 4/3.